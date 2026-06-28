Algo se está preparando este domingo en el cielo catalán y Meteocat lleva horas vigilándolo muy de cerca: «Llega un cambio radical»

Meteocat lleva horas vigilando muy de cerca lo que se prepara para este domingo, el cielo catalán está pendiente de algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Se está preparando este domingo en el cielo catalán una serie de cambios que ponen los pelos de punta. Después de unas cifras que pueden ser especialmente altas para esta época del año, nos espera una situación que puede acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa en estos tiempos que corren.

Esta recta final del mes de julio podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada novedad puede convertirse en algo excepcional. Vivimos un verano que puede acabar siendo un auténtico horno que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que el calor se convertirá en protagonista. Se prepara este domingo en el cielo catalán un importante cambio que puede modificar estos planes que cerrarán el fin de semana. Meteocat no duda en vigilar de cerca cualquier fenómeno que llega a toda velocidad.

Llega un cambio radical que los expertos vigilan muy de cerca

Los expertos no dudan en vigilar muy de cerca un cambio radical que hasta la fecha puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Cataluña es una de las zonas más afectadas por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marque muy de cerca.

Este verano está dejando más de una sorpresa, ante el tiempo que puede acabar siendo lo que nos dará un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Vigilan muy de cerca este cambio que puede convertirse en la antesala de algo más, con la mirada puesta a una novedad que llegará cuando menos lo esperábamos. Este mismo domingo Meteocat nos dice que parece que va a llegar un giro radical que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Una recta final que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle puede ser esencial que tengamos en consideración. Llega una novedad que podría dificultar este cambio que nos espera en unos días en los que todo puede ser posible.

Meteocat lanza una advertencia para este domingo

Este domingo nos espera un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas horas. Los expertos de Meteocat no dudan en darnos algunos datos que pueden acabar siendo los que pueden tirar por tierra esta recta final del domingo. Llega un importante cambio al que deberemos enfrentarnos en breve, en esta previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Poco nuboso o despejado; en el Pirineo, nubosidad de evolución diurna con probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en el sector occidental por la tarde, sin descartar de manera aislada en el sector oriental. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, salvo descensos locales de las máximas en Pirineos. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, predominando por la tarde la componente sur y oeste con intervalos de moderado». Las alertas estarán activadas: «En Pirineos y resto del interior del cuadrante nordeste, intervalos nubosos con probabilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta a partir de mediodía».

La previsión del tiempo, no será mucho mejor para el resto de España: «El paso de una vaguada dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes por la tarde en Álava, Navarra, La Rioja, Soria, Aragón, el interior de Valencia, el norte de Murcia, Castilla-La Mancha y el extremo este de Andalucía. Las tormentas vendrán acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo, puntualmente grande. En el Cantábrico, un flujo de viento marítimo dejará nubosidad baja y precipitaciones en general débiles. En el resto del territorio peninsular y Baleares, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. En Canarias, se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y en el sistema Ibérico y su entorno, y ascenderán en la mitad suroeste y en los litorales mediterráneos. Se superarán los 34-36 grados en zonas bajas del interior de Cataluña, la meseta sur y Baleares; en el valle del Guadalquivir podrían superarse los 38 grados. Las mínimas subirán en la mitad sur y en el arco mediterráneo, y bajarán en el Cantábrico, el sistema Ibérico y el alto Ebro. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo. Subirán las temperaturas máximas en Canarias».