Scaloni: «De España nos preocupa hasta que el autobús salga del hotel»

Lionel Scaloni atendió a los medios de comunicación dos días antes de la final del Mundial 2026. La rueda de prensa previa al España-Argentina se adelantó y, en lugar de hacerse en el propio escenario de la final, el MetLife Stadium, se hizo en pleno Manhattan. Todo, después de un espectáculo de presentación del trofeo que fue ante aficionados y en el que dio la sensación que ni Luis de la Fuente ni Rodri pintaban mucho. Tampoco él, como terminó reconociendo.

Sobre España, no dudó en mostrar en todo momento su admiración: «Nos preocupa hasta que el autobús salga del hotel. ¿Cómo no me va a preocupar? Vienen haciendo una etapa muy buena con Luis y me pone contento. Me preocupa todo de España».

Antes de la rueda de prensa, coincidió en la presentación del trofeo con Luis de la Fuente y se fundieron en un abrazo. Reconoció que la situación era «surrealista» por el evento organizado por FIFA y prefirió morderse la lengua sobre lo que piensa. Eso sí, destacó que acudió «porque iba él», un Luis de la Fuente con el que guarda una gran relación.

Aunque señaló que le «conoce como persona», no como entrenador: «Somos amigos, pero no sabe lo que pienso de fútbol. Lo que sí, cómo juega mi equipo y yo el suyo. Los patrones de cada equipo son evidentes: a través de la pelota, aunque con matices a la hora de atacar. Sí que tenemos patrones parecidos al intentar hacernos fuertes con la pelota. Esperemos que sea un buen espectáculo».

Lógicamente, tuvo un momento para Messi. Un momento extenso, además. Señaló que desconoce si será su último partido con la albiceleste, pero que «no sorprendería» que no se retirase de la selección tras este Mundial. «Historia pura es él. Historia, leyenda…», dijo al hablar sobre las palabras que le dedicó el 10 argentino tras la victoria ante Inglaterra. «Que él diga eso, no hacia mí, hacia todos, me llena de orgullo, porque que piense eso el mejor futbolista que ha visto el mundo es maravilloso», prosiguió.

«Creo que es increíble cómo está a sus 39 años. Hay que disfrutarlo porque lo tenemos y hay que valorar lo que hace. La historia y la leyenda es él y estos jugadores que nos han llevado a unos años maravillosos. Conseguirlo es muy difícil. Años atrás era impensable. Mi agradecimiento hacia ellos es eterno, porque no era fácil competir a este nivel tantos años. Ojalá ganemos, pero el camino ha sido increíble», apuntó.

No cree el seleccionador de la albiceleste que tenga que preparar el encuentro de manera distinta pese a ser una final: «Nos preparamos de la misma manera que a todos los partidos, con mucha predisposición de análisis. Necesitamos tener nuestra mejor versión para ganar. No nos ponemos en la cabeza que es una final del mundo. Lo preparamos al máximo y después ya veremos qué pasa».

Sobre el rendimiento de su equipo, apuntó que «ha tenido cosas positivas, sobre todo en los últimos partidos». «Creo que estamos bien, más allá de lo que podremos mejorar. Jugamos contra un gran rival, ellos juegan, nos van conociendo, somos muy conocimos y por eso tiene doble mérito llegar a donde llegamos», señaló.

Habló sobre lo que supone para ellos haber disputado ya una final de un Mundial y si es negativo para España: «La experiencia de haber jugado una final, ellos también la tienen. Son top en sus equipos. Creo que la presión cuando rueda la pelota se olvida o los mios se olvidan. Se dedican a jugar. Son dos equipos que intentan hacerlo mejor y te ponen en dificultad siendo verticales. No creo que sea fundamental que nosotros hayamos jugado una final, ellos han jugado Eurocopa, Nations League… No es un hándicap».