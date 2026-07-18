Qué partido del Mundial 2026 se juega hoy sábado 18 de julio: horario y dónde ver gratis por TV el tercer y cuarto puesto

Llega el penúltimo día del Mundial 2026. El choque en el que se decidirá el tercer y cuarto puesto servirá como primer plato antes de que mañana se dispute la gran final de la Copa del Mundo en la que España y Argentina pelearán por el trofeo. Pero antes de ello, serán Francia e Inglaterra los que se tendrán que ver las caras en esta final de consolación que se jugará en el Estadio de Miami.

Qué partido se juega hoy, sábado 18 de julio, en el Mundial 2026

Francia – Inglaterra

El Mundial 2026 llega a su fin y se disputará la lucha por el tercer y cuarto puesto en el Estadio de Miami. Francia e Inglaterra perdieron en las semifinales de la Copa del Mundo contra España y Argentina respectivamente y tendrán que conformarse con la final de consolación. Veremos si Didier Deschamps y Thomas Tuchel ponen a los futbolistas que menos minutos han disputado o si salen con eu mejor once. Por ejemplo, Kylian Mbappé buscará ser el máximo goleador de la competición, pero para ello tendrá que jugar.

Francia – Inglaterra. Sábado 18 de julio a las 23:00 horas. Estadio de Miami.

Dónde ver hoy por TV hoy el partido del Mundial 2026

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de forma íntegra la Copa del Mundo, aunque hay que recordar que el ente público de España, RTVE, también ha tenido la posibilidad de retransmitir los más destacados de todo el Mundial 2026, aunque con un choque como máximo al día.

Hoy, sábado 18 de julio, sólo se disputará en un partido en la Copa del Mundo y será el penúltimo de la competición. Será el Francia – Inglaterra correspondiente al tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 y se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn y también gratis y en abierto por La1. Ambos medios también lo ofrecerán en streaming y en vivo online mediante sus aplicaciones disponibles para teléfonos móviles, tablets y smarts TVs.

En la web de OKDIARIO también vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra hoy, sábado 18 de julio, en la Copa del Mundo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Francia – Inglaterra que corresponde al tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Cuando se escuche el pitido final en el Estadio de Miami publicaremos la crónica de este partidazo.