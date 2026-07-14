Todo sobre Didier Deschamps: su edad, en qué equipos jugó, cuántos títulos ha ganado y más sobre el seleccionador de Francia

Didier Deschamps, seleccionador francés desde el año 2012, tuvo su origen en la localidad vasco-francesa de Bayona. Un entrenador reconocido por su etapa como jugador, pero que en su carrera por los banquillos ha destacado por su aventura al frente del combinado nacional francés, donde ha cosechado múltiples éxitos, como el triunfo en el Mundial 2018, pero también derrotas duras, como las de las finales de la Eurocopa en 2016 y del Mundial en 2022.

Cuántos años tiene Deschamps

El entrenador galo nació el 15 de octubre del año 1968, por lo que actualmente tiene 57 años. Una edad que le ha permitido obtener una amplia experiencia del mundo del fútbol, tanto en el césped como de los banquillos, ya que se retiró en el año 2001.

De dónde es Deschamps y dónde nació

Deschamps tiene orígenes que le relacionan con España, ya que nació, como mencionábamos anteriormente, en Bayona, ciudad que pertenece al territorio vasco-francés.

Otras grandes celebridades del fútbol tienen esta misma peculiaridad, como el jugador del Athletic Club e internacional con España, Aymeric Laporte. También ex jugador del Athletic fue Bixente Lizarazu, lateral izquierdo campeón del mundo y de Europa con Francia.

En qué equipos ha jugado Deschamps

En su etapa como jugador, Didier Deschamps ha militado en un total de siete equipos a lo largo de su carrera. Comenzó su andadura en el fútbol profesional en el FC Nantes, equipo de la ciudad francesa donde dio sus primeros pasos en la élite. Marsella y Juventus fueron los equipos donde más destacó el centrocampista defensivo, alcanzando el cénit de su carrera en dichos equipos.

Asimismo, Deschamps también tuvo un paso por nuestra liga. El francés fue parte en 2001 del Valencia finalista de la Champions League, aunque no disputó ningún minuto de aquella final en la que el conjunto valenciano cayó en los penaltis contra el Bayern de Múnich.

Qué títulos ha ganado Deschamps

A lo largo de su carrera, el seleccionador francés ha levantado metal durante repetidas ocasiones, tanto de jugador como de entrenador. Como jugador, a nivel de clubes, el pivote fue tres veces campeón de la liga de Italia con la Juventus de Turín, doble campeón de la Champions League, tanto con el conjunto italiano como con el Olympique de Marsella.

Con la selección ganó la Eurocopa del año 2000 en un partido agónico ante Italia. Además, fue campeón del mundo en el año 1998, ganando a Brasil y otorgándole la primera estrella a la selección gala. Como entrenador ha conseguido salir campeón de la liga francesa con el Marsella, y con la selección de Francia ha conseguido una Nations League y un campeonato del mundo en 2018.

A qué equipos ha entrenado Deschamps

La trayectoria de Didier Deschamps en los banquillos no es especialmente larga, dado que solo ha dirigido a un total de tres clubes. Su andadura al frente de un equipo comenzó en 2001, nada más retirarse, cogiendo las riendas del Mónaco.

Tras cuatro años y 208 partidos, se marchó a la Juventus de Turín, a la que tan solo dirigió durante un año y 43 encuentros. En 2009 retomó su aventura como entrenador al frente del Olympique de Marsella, al que dirigió hasta 2012, cuando fue nombrado seleccionador nacional de Francia.

Una apuesta que se mantiene desde 2012, y que tiene como final el mundial de 2026, ya que el técnico anunció hace unos meses que en su cabeza está claro: «Terminaré allí como entrenador de Francia».