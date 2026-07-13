El Real Madrid ya carbura: pasa reconocimiento médico el primer día de pretemporada

Aunque los pesos pesados del vestuario no están aún en Valdebebas, unos por seguir en el Mundial y otros de vacaciones tras quedar eliminados en el camino, sí lo han hecho aquellos que han tenido estos meses para descansar y recargar pilas para demostrar que pueden tener un hueco en los planes de Mourinho. Todos ellos acudieron al Hospital Blua Sanitas Valdebebas y a la Ciudad Real Madrid para pasar los exámenes médicos y esta tarde llevarán a cabo el primer entrenamiento de la pretemporada. Todo ello con la supervisión de Alexandre Creuzé, recién incorporado del Mónaco y considerado una eminencia de la medicina deportiva.

Los once que ya están con Mourinho

Lunin, Trent, Carreras, Huijsen, Asencio, Camavinga, Gonzalo y Mastantuono han sido los jugadores sanos los que lideran el grupo con el que trabajará Mourinho hasta que vayan llegando poco a poco los internacionales. También lo han hecho los que están lesionados y siguen en su proceso de recuperación, como Militao, Rodrygo y Mendy. Los tres realizarán entrenamiento específico tanto en el césped como en el gimnasio, cada uno con sus plazos.

Así hablaba Mourinho de lo que serán los primeros días de pretemporada en el Real Madrid: «Obviamente me gustaría tener aquí a todos los jugadores. Hay que mirarlo de un modo positivo, que es conocer a los chicos con los que voy a trabajar y que tengan la oportunidad de poder conocerme». También aseguró que el grupo lo completarán los jugadores del Castilla. Por el momento, once jugadores del primer equipo ya están bajo las órdenes de José Mourinho para empezar el nuevo proyecto.