El Real Madrid se pone manos a la obra… con deberes

El Real Madrid vuelve este lunes al trabajo, pero José Mourinho tiene claro que la plantilla todavía no está terminada. Tal y como ha podido saber OKDIARIO por fuentes del club, el técnico portugués está satisfecho con las cuatro incorporaciones cerradas hasta el momento, pero considera que el equipo aún necesita varios retoques para afrontar con las máximas garantías una temporada en la que el objetivo vuelve a ser conquistar todos los títulos. Su principal petición sigue siendo la llegada de un mediocentro organizador, aunque antes deberán producirse varias salidas. Raúl Asencio continúa en el mercado y Eduardo Camavinga también tiene abierta la puerta de salida si llega una propuesta que convenza a todas las partes.

La segunda etapa de Mourinho en el banquillo blanco comienza oficialmente este lunes con una plantilla completamente condicionada por el Mundial. El entrenador apenas tendrá a su disposición a un puñado de futbolistas del primer equipo para arrancar la pretemporada en Valdebebas. Los jugadores están citados a las 8:30 horas para superar los reconocimientos médicos, mientras que la primera sesión de entrenamiento tendrá lugar por la tarde, a partir de las 18:30 horas.

En este primer día de trabajo estarán presentes Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Gonzalo García y Franco Mastantuono. A ellos se sumarán varios futbolistas del Castilla para completar las sesiones de entrenamiento, ya que la mayoría de los internacionales continúan disputando el Mundial o disfrutando del periodo de vacaciones correspondiente tras finalizar su participación con sus respectivas selecciones. Militao, Rodrygo y Ferland Mendy también se encuentran en Madrid, aunque seguirán centrados en sus procesos de recuperación.

Mientras el balón vuelve a rodar en Valdebebas, los despachos seguirán funcionando a pleno rendimiento. Mourinho entiende que los fichajes de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries han elevado notablemente el nivel de la plantilla, pero mantiene una petición que considera estratégica. El técnico quiere un mediocentro organizador, un futbolista capaz de dirigir el juego, marcar el ritmo de los partidos y asumir el liderazgo creativo del equipo, un perfil que considera imprescindible para desarrollar el sistema que tiene diseñado para este nuevo Real Madrid.

Dejen salir antes de entrar

Sin embargo, esa operación dependerá de las salidas. La dirección deportiva mantiene la hoja de ruta marcada desde hace semanas: antes de seguir incorporando futbolistas será necesario liberar espacio en la plantilla. En ese escenario aparecen dos nombres propios. Raúl Asencio continúa en el mercado y el club escuchará ofertas por él durante este verano. La situación de Eduardo Camavinga también sigue abierta. Aunque comenzará la pretemporada a las órdenes de Mourinho, en el Real Madrid no descartan una venta si llega una oferta importante, especialmente teniendo en cuenta las dudas existentes sobre su encaje definitivo en el nuevo proyecto deportivo.

Los internacionales se irán incorporando de manera escalonada según vayan terminando sus vacaciones. Futbolistas como Courtois, Rüdiger, Brahim Díaz, Vinícius, Endrick, Bernardo Silva o Dumfries regresarán en las próximas semanas, mientras que los semifinalistas y finalistas del Mundial -entre ellos Mbappé, Bellingham, Tchouaméni, Konaté o Cucurella- no volverán hasta el 6 de agosto.

La maquinaria vuelve a ponerse en marcha en Valdebebas, pero Mourinho sabe que el trabajo no termina sobre el césped. El portugués considera que el proyecto aún necesita varios movimientos para quedar completamente definido y espera que el mercado siga avanzando en las próximas semanas. Los deberes no han terminado para el Real Madrid.