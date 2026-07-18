Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 11 al 17 de julio

SUBE: África Mateos Bou

Esta joven de tan solo 16 años comenzará el próximo curso el grado de Química en la Universidad Jaume I de Castellón, después de obtener nada menos que 12.708 en la PAU y finalizar el bachillerato con Premio Extraordinario, habiendo ingresado en la Universidad dos años antes de lo habitual por sus altísimas calificaciones, que le permitieron adelantar un curso de Primera y otro de la ESO. Además, África compaginó los estudios con el conservatorio de música y la gimnasia rítmica. ¡Claro que se merece este SUBE!

SUBE: Leonor de Borbón y Grecia

La princesa heredera al trono de España ha finalizado su etapa de instrucción militar en Tierra, Mar y Aire, siguiendo el plan diseñado conjuntamente por el Cuarto Militar de la Casa del Rey y el Ministerio de Defensa, una preparación similar a la que recibieron, su padre, el Rey Felipe, y su abuelo el Rey Juan Carlos. Antes de ingresar en San Javier, donde completó el curso básico de paracaidismo, había pasado cinco meses embarcada en el Buque-Escuela Juan Sebastián Elcano como guardiamarina. Como alumna con formación en los tres ejércitos, está preparada para ejercer con mando supremo cuando le corresponda.

SUBE: Amancio Ortega

Con su fundación está construyendo el primer centro de cuidados paliativos pediátricos de España sobre un terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid durante 65 años, y que atenderá hasta 1.400 usuarios. Contará con cien profesionales, cuatrocientos voluntarios y un centro de día especial donde podrán estar los niños mientras sus padres cumplen con sus jornadas laborales. La inauguración será en 2027 y, según palabras del alcalde Almeida, «el centro habla muy bien de la sociedad civil y no habla tan bien de las instituciones».

BAJA: Pedro Sánchez

Presidente, todavía, del Gobierno de España, que no sólo utiliza el Falcon para viajes oficiales y otros menesteres, como para ir a un concierto, sino también el Airbus oficial, el más grande del Ejército del Aire, con sus 80 plazas, para trasladarse privadamente, como el que ha realizado días pasados a Londres para la graduación de su hija mayor en una universidad privada, of course. En lo que llevamos de año ha utilizado 53 veces estos vuelos privados, nacionales e internacionales, con un coste de 970.749 euros.