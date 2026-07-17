La Paqui como Jésica: una empresa que «empleó» a la mujer de Cerdán por 18.000 € admite que nunca trabajó allí

La investigación sobre la trama Koldo ha destapado un nuevo caso de empleo fantasma que salpica a Francisca Muñoz Cano alias la Paqui, esposa de Santos Cerdán: la empresa Lorgen Genética Proteómica SL le pagó 18.730,15 euros entre 2023 y 2024 sin que ella «conste» que haya trabajado allí en ningún momento, según ha reconocido por escrito el propio administrador de la sociedad.

El caso reproduce, casi punto por punto, el mecanismo que la amante de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, admitió ante el Tribunal Supremo respecto a sus contratos en Ineco y Tragsatec.

El administrador de Lorgen ha respondido por correo electrónico a un requerimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 11 de febrero de 2026. En su contestación ha afirmado que Francisca Muñoz «nunca ha trabajado para LORGEN, y que no conoce ni ha tenido contacto con ella en ningún momento».

Según ese mismo correo, Paqui Muñoz fue contratada el 1 de febrero de 2023 a petición de un colaborador externo de la empresa con centro de trabajo teórico en Armilla (Granada).

El propio administrador ha explicado que, para que la operación «no generase coste a LORGEN», se pactó que la mercantil Universal Global Scale World SL contratara, a cambio, a una trabajadora real de Lorgen «manteniendo idénticas condiciones de categoría profesional y retribución que las asignadas a Francisca Muñoz».

La comparativa de nóminas aportada por el propio administrador muestra que ambos sueldos coincidieron, mes a mes, casi hasta el céntimo.

Paqui Muñoz fue dada de baja el 21 de febrero de 2024, apenas un día después de la detención de Koldo García en el marco de esta causa.

Además, justo tras la dimisión y el ingreso en prisión de Cerdán, la cuenta de su hija registró varios movimientos llamativos por su cercanía temporal a esos hitos judiciales.

El 13 de junio de 2025, un día después de que Cerdán anunciara que entregaría su acta de diputado tras conocerse un informe de la UCO, recibió una transferencia de 20.000 euros de sus padres, bajo el concepto de gastos para su universidad.

El 30 de junio de 2025, día en que Cerdán ingresó en prisión provisional, su abuelo, Santos Cerdán Carmona, le transfirió 6.100 euros con el concepto «Abogado». Al día siguiente, 1 de julio de 2025, recibió otra transferencia de sus padres por 12.000 euros, también con el concepto de gastos universitarios; y apenas un día después, 2 de julio de 2025, la joven devolvió 10.000 euros a la cuenta de sus padres mediante un traspaso.

El precedente Ábalos

El caso de la mujer de Cerdán guarda un notable paralelismo con el de Jessica Rodríguez, ex pareja del ex ministro de Transportes, quien reconoció en el juicio del caso mascarillas que cobró de Ineco y Tragsatec sin haber trabajado realmente en ninguna de las dos empresas públicas.

«Yo cobraba y estaba a la espera de que me dijeran qué hacer», declaró, tras admitir haber ingresado 43.978 euros entre 2019 y 2021.

Rodríguez señaló directamente a Koldo García y a su hermano Joseba como quienes gestionaban su falsa actividad, y reconoció que los partes de trabajo se elaboraban para simular una ocupación inexistente. También aseguró que su correo corporativo estaba controlado por terceros: «Joseba tenía acceso».

La testigoa añadió que el propio Ábalos conocía la situación: «El señor Ábalos estaba al tanto de todo», aunque matiza que los asuntos laborales los gestionaba con Koldo y con Joseba. Sobre su etapa en Tragsatec, entre marzo y septiembre de 2021, aseguró no recordar apenas nada: «Supuestamente era todo igual».

Selección viciada

La supervisora de Rodríguez en Tragsatec, Virginia Barbancho, relató que recibió su currículum a través de Ignacio Zaldívar, quien le indicó que la candidata era «sobrina del ministro».

Al comprobar que Jessica Rodríguez no fichaba su jornada, intentó regularizar la situación durante días, en lo que ha descrito como «un juego del ratón y el gato durante una semana».

Según su testimonio, al trasladar el problema a sus superiores y a responsables de Adif, la respuesta fue tajante: «Me dijeron que dejara de molestar a Jessica». Los informes internos ya reflejaban que la trabajadora estaba adscrita a Presidencia y no cumplía horario, sin que se adoptara medida alguna.

Contexto patrimonial

El caso de Francisca Muñoz se suma a otros beneficios que, según la UCO, ha percibido el entorno familiar de Cerdán a través de la mercantil Servinabar 2000, administrada por el socio de este, Antxón Alonso, y cuantificados en 323.178,41 euros entre 2015 y 2024. Entre ellos figura otra nómina de Muñoz, esta vez de la cooperativa Noran, por 9.500 euros entre marzo y julio de 2018.

A esta serie de pagos se suma la controversia, publicada por OKDIARIO, sobre la pensión de invalidez de 640 euros mensuales que Muñoz percibe «por un accidente», según declaró el propio Cerdán ante el juez del Supremo el pasado 30 de junio. Dijo que era su único ingreso.

Fuentes de su entorno atribuyeron la incapacidad a una caída que le habría provocado la rotura del «talón de Aquiles» cuando trabajaba en la fábrica navarra de Bonduelle, en Milagro. Sin embargo OKDIARIO documentó como se movía ágilmente por la calle haciendo equilibrios mientras transportaba, por ejemplo, una pizza.

Entre una prebenda económica sin contrapartida laboral en Granada y una pensión que cobraba desde hace una década, el entramado de ingresos que rodea a la familia Cerdán empieza a parecerse menos a una excepción y más a un método bien engrasado.