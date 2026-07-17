La UCO detecta que el dinero en efectivo de Cerdán se dispara en la «etapa ministerial» de Ábalos

La UCO de la Guardia Civil ha detectado un patrón de ingresos y retiradas de dinero en efectivo en las cuentas de Santos Cerdán que coincide, según un nuevo informe al que ha tenido acceso OKDIARIO, con la «etapa ministerial» de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), entre 2018 y 2021.

Los agentes han cuantificado 18.261,56 euros ingresados en metálico en las cuentas del ex dirigente socialista cuyo origen calificaron como «aparentemente desconocido». El hallazgo forma parte del informe económico patrimonial fechado este 14 de julio de 2026 y remitido al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.

La UCO detalla que entre 2014 y 2020 Cerdán ingresó en sus cuentas bancarias un total de 33.358 euros en efectivo. La mayoría de esos abonos, 30.290 euros, procede de personas cuya identidad los investigadores no han podido determinar.

Los agentes han comparado esas imposiciones con las liquidaciones de gastos que el PSN y el PSOE declararon haber abonado en metálico al entonces diputado. La conclusión, recogida en el informe, es que «entre los años 2014 y 2017, Cerdán ingresó más dinero en efectivo en cuentas del que recibió en concepto de liquidación de gastos».

El propio texto añade que ese remanente, una vez descontadas las liquidaciones justificadas, asciende a 18.261 euros repartidos entre 2014 y 2017, sin que quede constancia documental de su procedencia.

Trama Cerdán-Acciona

El informe subraya que ese comportamiento financiero cambia de forma abrupta a partir de 2021. «Los ingresos en efectivo cesan por completo en 2021 -año en el que Cerdán es nombrado secretario de Organización del PSOE-, siendo el 2020 el último ejercicio en el que se producen los mismos», señala el documento.

Los investigadores han cruzado esa evolución con la actividad de la constructora Acciona, adjudicataria de varios contratos de obra pública licitados por el Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos.

Según el informe, esa coincidencia temporal resulta «coetánea con la ‘etapa ministerial’ en la que Ábalos fue Ministro de Transportes y Acciona Construcción resultó adjudicataria de los contratos objeto de investigación».

El texto añade que, en paralelo, «el gasto en tarjetas disminuyó considerablemente de 2018 a 2019», y que las disposiciones de efectivo pasaron de 19.559 euros en 2018 a apenas 1.250 euros en 2019, hasta llegar a cero en 2020.

Los agentes apuntan que «estas dos tendencias son indicativas de la posible existencia de una fuente de financiación alternativa que supliera tanto la necesidad de disponer de efectivo de las cuentas, como la de asumir gastos con tarjeta».

Un episodio concreto

Entre los indicios recabados figura una conversación de WhatsApp de 2017, hallada en un dispositivo intervenido a Koldo García, en la que este comunica a su mujer, Patricia Uriz, que «el dinero lo tiene Fernando en Bilbao», en referencia presunta a Fernando Agustín Merino Vera, entonces directivo de Acciona Construcción.

Al día siguiente, según el informe, se produjo un ingreso de 600 euros en efectivo en una cuenta de Cerdán vinculada al pago de un vehículo de renting. Los agentes no han localizado «disposiciones de dinero en efectivo en los días previos» en las cuentas de Koldo y Patricia Uriz «que justifiquen el origen de los fondos ingresados».

El documento sostiene que esa secuencia «da pábulo» a la hipótesis de que el vehículo se desplazó desde Madrid hasta la localidad navarra de Milagro, donde reside Cerdán, coincidiendo con movimientos bancarios sospechosos.

Comparativa con gastos declarados

El informe también compara los gastos que Cerdán asumió con tarjeta y en efectivo con las liquidaciones que el PSOE y el Congreso de los Diputados le habían reconocido. En 2020, esas liquidaciones supusieron un 430,41% del total de gastos susceptibles de haber sido reclamados; en 2021, un 281,80%; en 2022, un 131,92%; y en 2023, un 105,63%.

De esos datos, los investigadores deducen dos posibilidades: que los gastos reclamados al partido «hubieran sido sufragados con una fuente de dinero no declarada», o que Cerdán «hubiera reclamado gastos al PSOE y al Congreso de los Diputados que no hubieran sido abonados en primera instancia por él mismo».

Ábalos, Santos Cerdán y Antxon Alonso.

El informe recuerda además que Cerdán habría dispuesto de una tarjeta de la empresa Servinabar 2000, administrada por su socio Antxón Alonso, con la que se han identificado 40 pagos «atribuibles a Santos Cerdán» por valor de 3.560 euros.

La investigación, dirigida ahora desde el Tribunal Central de Instancia tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado el 28 de enero de 2026, deja abierta una pregunta que ni el propio informe se atreve a cerrar del todo: si ese efectivo sin rastro documental fue, en realidad, el auténtico salario en la sombra de una carrera política construida, según la UCO, sobre dos contabilidades paralelas.