Cerdán rabia en su libro contra OKDIARIO por la exclusiva de su foto entre rejas: «Nunca vi este nivel de acoso»

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez hasta junio de 2025, rabia en el libro que acaba de publicar, titulado La caída: Poder, relato y destrucción en la era del juicio político, por las imágenes exclusivas que publicó OKDIARIO de su estancia en la prisión de Soto del Real (Madrid).

El ex dirigente socialista, ahora en libertad provisional, fue detenido y estuvo más de cuatro meses en prisión provisional por su «papel principal» en la presunta trama de adjudicación irregular de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el caso Koldo.

Asimismo, se encuentra también imputado en la causa de la ex fontanera socialista Leire Díez -a la que habría tenido a sus órdenes- por haber formado parte de las cloacas del PSOE, una presunta red criminal dirigida a obstruir casos judiciales, entre ellos los que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno. También está pendiente de conocerse un informe de la policía judicial sobre su patrimonio.

En este libro, Cerdán relata que «una mañana en el patio un preso» le dijo que «había oído que estaban ofreciendo hasta 50.000 euros por una foto» suya «en prisión». Y añade: «Aquí no se puede tener móviles, pero parece ser que alguno consigue introducirlos, no sé cómo lo hacen porque en las visitas familiares, por lo que decían, es imposible».

Cerdán, en otra imagen en la prisión de Soto del Real que publicó OKDIARIO en exclusiva.

Es entonces cuando el autor hace referencia a la exclusiva de OKDIARIO. «Pero lo cierto -prosigue- es que el 10 de julio, diez días después de entrar en prisión, se publican unas fotos mías en OKDIARIO, fotos que recorrieron todas las televisiones. No tardaron en pillar a los dos presos que hicieron las fotos a través de las cámaras del módulo, se los llevaron a las celdas de aislamiento. Ya no los volví a ver. El acoso ya no es sólo en la calle, también han conseguido hacerlo en prisión», señala con enojo.

A continuación, Santos Cerdán también cuenta que ese mismo día, el 10 de julio, recibió «la primera visita familiar vis a vis, sin cristal por medio» de su mujer, su hermana y su cuñado. «Me dicen que la entrada en prisión ha sido un acoso brutal, que la prensa se abalanzó sobre ellos», sostiene.

Santos Cerdán paseando en su día en la prisión de Soto del Real.

«Es algo que hemos vivido desde el primer momento, no sólo yo, también mi familia. No he visto este nivel de acoso en otros casos, es más, se utiliza mi causa para tapar otras, esa es la realidad y cualquiera puede comprobarlo en cinco minutos de análisis», agrega en el capítulo 7 del libro, denominado Módulo 13.

Según el ex secretario de Organización del PSOE, su libro analiza «cómo la construcción del relato público puede condicionar la percepción social antes incluso de que exista una resolución judicial».

Contra la Guardia Civil

No es la primera vez que Santos Cerdán se hace la víctima. También lo hizo este mismo mes de junio, hace unas semanas, señalando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El ex dirigente socialista emitió un comunicado desde su lugar de residencia, en Milagro (Navarra), rechazando de forma tajante todas las imputaciones que se derivan del caso Leire. En esta nota, el ex diputado navarro denunció que la Policía Judicial no investiga hechos delictivos concretos, sino que selecciona objetivos políticos previamente para luego dirigir operaciones destinadas a dañar su reputación.

Cerdán esgrimió que el objetivo real de estas actuaciones no es investigar delitos, sino «destrozar personas», dañando «el prestigio, el nombre y la honorabilidad de determinados ciudadanos que sectores del Estado perciben como molestos». Junto a ello, reivindica su supuesta inocencia y «la necesidad de proteger su presunción como un valor esencial en una sociedad democrática».

El ex colaborador de Sánchez lamentó que «vienen publicándose el contenido de atestados de la UCO y de resoluciones dictadas en el marco de este expediente judicial» que le atribuyen «todo tipo de actuaciones, presiones, injerencias y manipulaciones en el marco de una supuesta trama delictiva».