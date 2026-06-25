El abogado de Cerdán fue a la Fiscalía con Leire como consultor del PSOE pero se niega a explicar para qué temas

Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, ha comparecido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en una declaración tensa y correosa que ha durado varias horas. El letrado ha admitido que mantuvo reuniones con Leire Díez en la sede de la Fiscalía General del Estado, pero se ha negado a explicar el motivo de esos encuentros amparándose en el secreto profesional.

Según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, también ha reconocido haber firmado un contrato con el PSOE para elaborar un análisis sobre la «interpretación» de las actuaciones judiciales, sin concretar qué otras relaciones le han vinculado al partido. Al salir de la Audiencia Nacional, ha cargado públicamente contra la instrucción judicial y ha cuestionado la interceptación de comunicaciones supuestamente entre abogado y cliente.

Teijelo está siendo investigado en el caso de las cloacas del PSOE, la misma causa en la que ya figuran como investigados Leire Díez, considerada la denominada «fontanera» del PSOE; Santos Cerdán, ex número tres de la formación; la actual gerente del partido, y el ex consejero andaluz Gaspar Zarrías. El juez Pedraz instruye la causa en la Audiencia Nacional desde hace meses, y la declaración de este jueves ha sido una de las más esperadas del procedimiento.

Secreto profesional

Desde el primer momento, la comparecencia ha sido espinosa. Teijelo ha llegado a la sala con un marcado ánimo defensivo: ha leído en voz alta textos legales sobre el secreto profesional y el estatuto de la abogacía antes de responder a ninguna pregunta, una estrategia que ha irritado visiblemente al magistrado.

Pedraz le ha tenido que reconducir en varias ocasiones, pidiéndole que se ciñera a los hechos. «Cuente los hechos, no me dé rollos», le ha venido a a espetar el juez en un momento de la declaración, según han trasladado fuentes presentes en la sala.

El letrado ha reconocido haber mantenido encuentros con la Fiscalía –las reuniones que desveló OKDIARIO con el fiscal Diego Villafañe–, pero ha declinado explicar el propósito de esas reuniones. También ha admitido haber visto a Leire Díez en esos contextos, aunque ha matizado que no acudió con ella «como compañera». Para qué fue, quién organizó esos encuentros y qué se trató en ellos son preguntas que han quedado sin respuesta.

Sobre su cliente Santos Cerdán, Teijelo no ha dicho prácticamente nada. Ha invocado de nuevo la relación letrado-cliente para blindarse ante cualquier pregunta que pudiera comprometer al ex secretario de Organización del PSOE. Respecto a las preguntas de la Fiscalía y de su propia abogada defensora, ha respondido de forma escueta.

Cuando se ha abordado la cuestión de los 125.000 euros que supuestamente debía haber cobrado, Teijelo ha explicado que no percibió esa cantidad porque su intervención se enmarcó en la defensa de Cerdán y quedaba, por tanto, amparada por el secreto profesional. También ha mencionado que realizó consultas previas relacionadas con la posibilidad de representar legalmente a otras personas, sin dar más detalles.

Jacobo Teijelo junto a Santos Cerdán.

El PSOE

Uno de los momentos más llamativos de la declaración se ha producido cuando Teijelo ha dado un giro inesperado en su relato para reconocer que el PSOE le contrató con el fin de elaborar una prospectiva sobre la «interpretación» de las causas o actuaciones judiciales. La fórmula, en sí misma estrambótica, no ha quedado del todo aclarada en sala. El letrado no ha explicado qué otros contratos pudo haber firmado con el partido ni cuál era el alcance exacto de ese encargo.

En un momento dado, ha llegado a calificar al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, como «activista de derechas», una intervención que ha generado perplejidad entre los presentes. Sobre Leire Díez, ha vuelto a acogerse al secreto profesional.

Ante la insistencia del juez y de las acusaciones, Teijelo ha terminado encarándose directamente con Pedraz, en un cruce que ha subido de tono la temperatura de la declaración.

La causa tiene sus antecedentes en la investigación sobre una presunta red de influencias en torno a la Fiscalía General del Estado durante el mandato de Álvaro García Ortiz. Entre los indicios que maneja el juez figuran conversaciones intervenidas en las que Leire Díez aparece coordinando estrategias para, según la propia documentación judicial, «destruir el procedimiento» que afectaba al hermano del presidente del Gobierno.

A su salida de la Audiencia Nacional, Teijelo no se ha limitado a guardar silencio. Se ha dirigido a los periodistas congregados en la puerta para cuestionar que pueda garantizarse una defensa efectiva cuando se intervienen las comunicaciones entre abogado y cliente. Ha criticado además que se estén aplicando lo que ha denominado «métodos estadounidenses» contra quienes defienden al PSOE.

El juez Pedraz seguirá tomando declaración a otros investigados en las próximas semanas. Lo que ha dejado claro este jueves Teijelo es que, en este caso, el silencio también habla: cada pregunta sin respuesta es, en sí misma, un dato para el instructor.