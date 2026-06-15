El abogado de Cerdán facturó al PSOE 53.000 € más que no constan en la contabilidad que el partido entregó al juez

El abogado Jacobo Teijelo aportó al juzgado dos facturas dirigidas al PSOE por un importe conjunto de 53.000 euros que no figuran en la contabilidad interna que el partido entregó a la Audiencia Nacional en respuesta a un requerimiento judicial.

La discrepancia, recogida en un informe ampliatorio de la UCO fechado el 11 de junio de 2026, añade una nueva capa de opacidad a una relación mercantil que los investigadores ya consideraban anómala: el PSOE había contratado a Teijelo a petición expresa de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, para prestar servicios cuyo contenido el propio Cerdán supervisaba personalmente y que, según varios testigos, consistían en desprestigiar a la UCO.

El total facturado por Teijelo al PSOE asciende así a 185.500 euros netos en cinco facturas emitidas entre enero y mayo de 2025. De ese importe, sólo 132.500 euros constan en los registros contables que el partido ha entregado al juzgado. Se apuntala la presunta caja B, es decir, una contabilidad paralela sufragada con presumible financiación ilegal.

Las tres primeras facturas están acreditadas con comprobantes bancarios de pago. La primera, por 79.500 euros, fue cobrada el 22 de enero de 2025. Las otras dos, de 26.500 euros cada una, fueron cobradas el 20 de febrero y el 1 de abril de 2025 respectivamente. Sus conceptos son genéricos: «Honorarios por servicios prestados conforme a nota de encargo».

Facturas sin contabilizar

Las dos facturas adicionales fueron aportadas por el propio Teijelo mediante correo electrónico enviado el 28 de mayo de 2026, un día después de que la UCO practicara el requerimiento en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

La factura 43/2025, de fecha 10 de abril de 2025, asciende a 26.500 euros. La factura 53/2025, de fecha 23 de mayo de 2025, es por el mismo importe. El concepto de ambas es idéntico al de las anteriores: «Honorarios por servicios prestados en el mes de marzo y abril, según nota de encargo» respectivamente.

El informe de la UCO es escueto pero preciso al respecto: «No existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE» de estas dos facturas. La divergencia entre lo que el abogado dice haber facturado y lo que el partido reconoce haber contratado es el elemento novedoso que los investigadores han puesto en conocimiento del tribunal.

El documento que ampara toda esta relación mercantil es una nota de encargo firmada por la hoy imputada Ana Fuentes, gerente del PSOE. La respuesta del PSOE al requerimiento judicial despeja cualquier duda sobre quién estaba detrás: los servicios fueron formalizados «a petición del Sr. Santos Cerdán, Secretario de Organización», quien además «asumió la supervisión y control de los servicios efectivamente prestados en cuanto a su contenido material».

Que Cerdán supervisara el contenido de lo que hacía Teijelo es el dato que convierte la discrepancia contable en algo más que una irregularidad administrativa.

Porque lo que Teijelo hacía, según los testigos declarados ante la UCO, era coordinar una estrategia para atacar judicialmente a la Unidad Central Operativa. En sus propias palabras, recogidas en el informe anterior: «Todo el prestigio de la UCO se les va a tomar por culo».

La UCO como objetivo

Varios investigados en causas de fraude de hidrocarburos han declarado ante la Guardia Civil que Teijelo se ofreció a asumir su defensa con el propósito declarado de identificar nulidades procesales que, trasladadas en cascada, pudieran contaminar las investigaciones vinculadas al PSOE.

Los documentos intervenidos por la propia UCO describe las reuniones en las que participaban estos letrados como «una especie de tormenta de ideas entre los participantes, todos en la línea de conseguir argumentos para desprestigiar a la UCO, a criterio del informante, sean verdad o no, ya que lo que importa es el desviar el foco de atención y desgastar la imagen de los agentes actuantes».

El abogado Ismael Oliver, también contratado por el PSOE a petición de Cerdán por 22.500 euros más IVA, llegó a describir en una conversación con Díez Castro que «la UCO está participando activamente de una manera directa en el ‘golpe de estado blando’ que se está dando».

La contratación de Teijelo se enmarca en el caso de las cloacas del PSOE o caso Leire. La investigación arrancó a finales de 2024 con la intervención de los dispositivos de Leire Díez y ha incorporado en cada informe nuevas evidencias sobre la presunta financiación de la trama por parte del partido. Este caso destapa ahora discrepancias entre las facturas del abogado de Cerdán y las que aparecen en la contabilidad oficial del PSOE. Todo ello con una nota de encargo firmada en Ferraz que acredita la supervisión personal de Cerdán.

Además, un correo electrónico interno de la agencia de viajes VB Group ha revelado que Cerdán dio una «orden directa» para poner los recursos del partido a disposición de Leire Díez.

Ante la duda de la agencia de viajes sobre si Leire Díez estaba autorizada para cargar viajes al PSOE, la empleada del partido Covadonga San Pedro respondió: «Es una ‘orden’ directa del Secretario de Organización. No sé más… Por favor emite en cuanto tengas la autorización».

El informe elaborado por el coordinador de la Gerencia del partido, Santiago Llorente, confirma el alcance de esa orden: Cerdán «dio instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por María Leire Díez Castro», de tal forma que esta «se comunicaba personalmente con el personal de la Secretaría para, verbalmente o mediante WhatsApp, solicitar viajes que a su vez se encargaban a la agencia de viajes».