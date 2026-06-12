El mitin de Pedro Sánchez que cuenta con una invitada especial en primera fila

El presidente Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con la idea de «reparar España». Eso mismo vociferaba el líder socialista en los mítines de hace prácticamente una década.

Mientras él defendía la necesidad de practicar la «buena política» tenía entre el público una invitada especial: Leire Díez. La llamada fontanera del PSOE estaba sentada en primera fila como asistente al acto de precampaña electoral.

🚨 BOMBAZO 🚨

El día que Pedro Sánchez dijo que iba a «reparar España»… ¿alguien me puede decir quién es la señora que tiene justo detrás? pic.twitter.com/3tFLBh5wqZ — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) June 12, 2026

Recientemente, el presidente Sánchez aseguraba que nunca había tratado con ella, ni siquiera la había conocido. «Nunca he conocido ni se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez», decía, desvinculándose de una de las tramas de corrupción que acorrala al Gobierno.

Pedro Sánchez prometía en el vídeo la regeneración de España con una política decente. «Cuando os pregunten cuál es el cambio político que representa el Partido Socialista, decid que el cambio político que defendemos los socialistas es el de la buena política», descrita por él mismo durante el mitin como «la política decente, la política ejemplar, la política austera, la política cercana, la política comprometida con la justicia social».

Aunque casi diez años después, el Partido Socialista Obrero Español se está viendo rodeado de casos de corrupción que cercan cada vez más al presidente con causas judiciales que han afectado a su entorno más cercano. Unos hechos que contrastan con el mensaje de regeneración.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, defendía este miércoles que es «el tiempo de la Justicia» en el caso de Leire Díez y aseguraba que su partido está colaborando con toda la información de la que dispone.

Patxi López añadía que debe ser la Justicia la que tenga que «determinar» lo ocurrido. Desde el Ejecutivo insisten en que no hay motivos para que el presidente Sánchez sea llamado a declarar en el caso Leire Díez e insisten en que el jefe del Ejecutivo nunca se reunió con la ex militante socialista.