Sumar pide que España no organice el Mundial de 2030 con Marruecos tras la avalancha de Ceuta

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que la Cámara Baja se pronuncie sobre la conveniencia de que España se replantee la organización del Mundial de Fútbol del año 2030 con Marruecos, tras la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales que han asaltado Ceuta procedentes del país africano.

La proposición no de ley de la formación que conforma gobierno con el PSOE de Pedro Sánchez insta al Congreso a votar sobre si el Ejecutivo central debe estudiar la posibilidad de negarse a organizar el Mundial de fútbol con Marruecos junto con la FIFA, la Federación Española de Fútbol y el Gobierno de Portugal, el tercer país organizador. Además, exige el «esclarecimiento independiente» de la entrada de inmigrantes en España y la «depuración de responsabilidades» tras lo sucedido en Ceuta.

El registro de la iniciativa se produce horas después de que el diputado de Izquierda Unida, Nahuel González, pidiera a través de su cuenta de X romper la alianza con Marruecos para el evento deportivo, después de la invasión a ceuta por parte de 80.000 ilegales procedentes de este país.

«El fútbol no puede servir para blanquearlo todo», asevera ahora Sumar en el texto, en el que ya adelanta que, si la FIFA rechazara esa revisión, el Gobierno debería poner sobre la mesa alternativas y «actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos» que sustentan la acción exterior de España.

En la iniciativa, Sumar defiende la necesidad de «realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2030, a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta», pero también de los «antecedentes señalados por el Parlamento Europeo y de los compromisos de derechos humanos asumidos por los países anfitriones».

En este punto, recuerda que en su Resolución de 10 de junio de 2021 sobre la crisis migratoria que se registró entonces también en Ceuta, el Parlamento Europeo rechazó expresamente «el uso por parte de Marruecos del control fronterizo y de la migración, en particular de menores no acompañados, como mecanismo de presión política contra España».

Sumar, que quiere que el Gobierno informe al Congreso de las conclusiones de esa revisión, también busca que, «con pleno derecho a su autonomía», se pida a la Real Federación Española de Fútbol que active los mecanismos institucionales previstos por la FIFA para revisar el cumplimiento del artículo 3 de sus Estatutos, que «compromete expresamente a la organización con el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos».

El grupo de izquierdas solicita, asimismo, que la federación reclame una «evaluación independiente, pública y actualizada de riesgos para los derechos humanos» en países anfitriones, «promoviendo a su vez mecanismos permanentes de seguimiento de dichos compromisos durante todo el ciclo de preparación del torneo».

También exige que el Gobierno comparezca en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para dar cuenta de todas sus gestiones en esta materia, que deberían incluir la evaluación del «impacto de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta sobre los compromisos de derechos humanos vinculados al torneo» y el planteamiento de actuaciones adicionales «si se acreditaran incumplimientos graves de los compromisos internacionales y de derechos humanos asumidos por cualquiera de los países anfitriones».