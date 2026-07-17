La gerente directora del PSOE, Ana María Fuentes, fue la persona que sancionó las instrucciones de contratación que estaban vigentes durante la contratación de las empresas que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habrían servido para hacer llegar los fondos socialistas a los bolsillos de la conocida como fontanera del partido, Leire Díez. Fuentes está imputada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por emitir «facturas mendaces» —es decir, deliberadamente falsas— para transferir fondos de la formación hacia Leire.

«Estas Instrucciones de Contratación entrarán en vigor el día 8 de abril de 2022», puede leerse en las últimas líneas del documento que funciona como guía para las contrataciones del PSOE. Y el documento se cierra con tres palabras a modo de firma: «Directora Gerente Federal».

La persona que ocupaba ese puesto desde el 19 de octubre de 2021 es Ana María Fuentes. Su nombramiento se produjo después de que la propusiera el entonces nuevo secretario de Organización, Santos Cerdán, ahora imputado por su presunta implicación en una red criminal de mordidas en la adjudicación de contratos públicos, junto al ex ministro de Fomento José Luis Ábalos y su ayudante Koldo García.

Las instrucciones de contratación socialistas, según recoge el objeto de las mismas, persiguen la «regulación de los procedimientos de contratación del PSOE» para «garantizar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación». Todo ello, según el propio documento, «respetando la autonomía de la voluntad y la confidencialidad de nuestra organización».

En esas instrucciones de contratación, sin embargo, ya venía contemplada la obligación del proveedor de suscribir un compromiso de que cumpliría con el Código Ético y de Conducta del PSOE, entre el que se incluía la «lucha contra la corrupción», así como el «cumplimiento de la legislación» o la «honradez en las Relaciones Comerciales».

Pedraz imputó a finales de mayo a Santos Cerdán, al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías y a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en la causa en la que se investigan las presuntas cloacas del PSOE. El auto judicial en el que se imputa a Fuentes por ser la persona que emitía las órdenes de encargo sobre las que se elaboraban «facturas mendaces» y, de esa manera, transferir fondos del partido hacia Leire Díez. El auto identificaba a Fuentes como cómplice al menos en los delitos de falsedad en documento mercantil.

Pagos del PSOE a Leire

La conocida como fontanera del PSOE, según la UCO, recibió un total de 43.235 euros en 5 transferencias a través de «empresas interpuestas». Todo ello resultaba ser, según la Benemérita, «un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE». Se hizo a través de dos vías: por una parte, la consultora de Zarrías y, por otra, las sociedades de Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García, ayudante de Ábalos.

El PSOE pagó durante cuatro meses 7.500 euros mensuales, impuestos no incluidos, a Zaño. Por su parte, la conocida como fontanera recibía un salario neto de 4.000 euros durante ese mismo tiempo. Sin embargo, la consultora destinaba 7.505,17 euros a sufragar la contratación de Leire, incluyendo los gastos de la empresa, es decir, una cifra idéntica a la que abonaba el PSOE a la compañía.

Según la Benemérita, las nóminas que recibía Leire eran realmente «un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE». Y es que la Guardia Civil señala como «especialmente significativo» que su salario «coincida exactamente con la supuesta cantidad abonada por el partido a la empresa» y, además, que hubiera «proximidad temporal» entre ambas transacciones.

A los 16.000 euros que Leire Díez recibió a través de esas cuatro transferencias, habría que sumar otros 27.225 euros que ingresó de dos empresas de Ismael Oliver: «Al igual que en el caso de la mercantil Zaño, se habrían interpuesto dos sociedades para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido».

Biografía vinculada al PSOE

Fuentes nació en Ronda (Málaga) hace 53 años. En 1998, fue nombrada directora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud de Málaga, y dos años más tarde se convirtió en diputada en el Parlamento de Andalucía, donde permaneció en su escaño hasta 2004 e incluso fue miembro de la Mesa de la Cámara.

En las elecciones generales de 2004, dio el salto a la política nacional como diputada por Málaga en el Congreso, donde permaneció durante dos legislaturas, hasta 2011. En 2007 fue también candidata a la Alcaldía de Ronda, donde ejerció como concejala entre 2007 y 2009.

En 2018, regresó a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz como directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo del PSOE. En 2021, dio otro salto para ser gerente del PSOE y sustituir de esta manera a Mariano Moreno.