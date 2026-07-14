La UCO detalla los pagos del PSOE a Leire Díez a través de tres empresas pantalla: 43.235 € en 5 transferencias

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, un nuevo informe en el que se informa de pagos a la ex militante y fontanera del PSOE, Leire Díez, por una cantidad total de 16.000 euros, en cuatro transferencias, a través de la consultora de Gaspar Zarrías. Además, los agentes del Instituto Armado informan de otros 27.225 euros a través de dos empresas de Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García.

Las empresas que efectuaron los pagos a Leire Díez, quien recibió un total de 43.235 € en cinco pagos, fueron, según la UCO, Zaño Sociedad Consultora S.L., vinculada a Gaspar Carlos Zarrias Arévalo, y las compañías Oliver Gruppe S.L. y I. Oliver & Partners S.L., ambas vinculadas a Ismael Oliver Romero.

Sobre la empresa de Gaspar Zarrías, el informe de la unidad de la Benemérita al que ha tenido acceso OKDIARIO informa al juez de que «recibió 36.300 € del PSOE y trasladó 16.000 € a Leire Díez en forma de ‘nóminas’» para Díez. Por su parte, la empresa ⁠Oliver Gruppe S.L., vinculada a Ismael Oliver, transfirió 27.225 € a Leire Díez, y la empresa I. Oliver & Partners, S.L. (Estudio Jurídico I. Oliver & Partners), también vinculada a Oliver, facturó 22.500 € + IVA al PSOE y transfirió esos 27.225 € a Oliver Gruppe, que fue quien pagó finalmente a Leire.

«Estas nóminas percibidas por Leire habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE», indica la UCO en un informe en el que también se resalta como «especialmente llamativo» que, pese a que la nómina de la ex militante socialista en la consultora de Gaspar Zarrías era de 4.000 euros al mes, el coste total de su contratación, 7.500 euros, coincide en cantidad con la que abonaba el PSOE a la compañía de Zarrías.