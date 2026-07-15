El PSOE se inmola por Sánchez: «Ábalos fue una oveja negra, Begoña y el hermano son víctimas de la ultraderecha»

El PSOE ha rescatado la palabra lawfare, tras conocerse la sentencia que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 9 años de inhabilitación, y ha lanzado a buena parte de sus dirigentes y ministros a establecer comparaciones y distinguir entre las «ovejas negras», como el ex ministro José Luis Ábalos, y las «víctimas», como la mujer del presidente, la imputada Begoña Gómez, y el hermano recién condenado.

En el discurso sin fisuras entonado por buena parte de los dirigentes y ministros, existen dos grupos claramente diferenciados de afectados, ya sea con condena o inmersos en procesos judiciales a cuenta de presuntos casos de corrupción política: buenos y malos, víctimas y manzanas podridas.

En el primer gran grupo, las supuestas víctimas de lo que califican como «acoso» o «persecución» judicial sitúan al recién condenado David Sánchez, el hermano del presidente Sánchez, a su esposa, Begoña Gómez, o, incluso, al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado en su día por un delito de revelación de secretos a inhabilitación para ocupar la Fiscalía General.

En el grupo de las «manzanas podridas» o las «ovejas negras» están incluidos el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el que fuera su asistente, Koldo García Izaguirre; o el también ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, así como la «fontanera» del PSOE, Leire Díaz.

Para el primer grupo, las supuestas «víctimas», desde el PSOE se despacha una defensa férrea de las personas, acompañada de una crítica feroz contra la Justicia, o determinadas instancias judiciales. En este punto, el más señalado del ránking de «acosadores» de las víctimas socialistas se sitúa, sin lugar a dudas, al juez Juan Carlos Peinado, el instructor del caso Begoña Gómez, pero tampoco se escatiman diatribas contra otros jueces, descalificaciones contra algún magistrado de la Audiencia Nacional e incluso del Tribunal Supremo.

«Tumbar a Sánchez»

Tras los jueces a los que critican o señalan, sitúan al PP, a «la derecha y la extrema derecha» y denuncian una supuesta «campaña orquestada para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez», en la que confluirían intereses de jueces y políticos de la derecha y la ultraderecha.

En esta suerte de «clasificación», establecida internamente en el PSOE, con los condenados, imputados o salpicados por diversos asuntos de presunta corrupción, en unos casos, y probada según se recoge en sentencia firme en otros, hay solamente una excepción con tratamiento distinto: la del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Preguntados los socialistas por el caso y las investigaciones judiciales en curso que afectan al ex presidente Zapatero, la respuesta siempre emula a la última versión ofrecida públicamente por el propio Pedro Sánchez: respeto por la figura de Zapatero y confianza en que será capaz de explicarse y aclarar todo ante la Justicia.