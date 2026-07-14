Éste es el momento en el que Sánchez conoce la condena a su hermano mientras asiste a la Fiesta Nacional de Francia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido cazado por las cámaras mirando con atención, durante dos minutos, el teléfono móvil instantes después de conocerse la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condena a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.

Pedro Sánchez se encuentra este martes en París, donde ha asistido al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional de Francia después de mantener un encuentro, a primera hora de la mañana, con el alcalde de la capital gala, Emmanuel Grégoire. Coincidiendo con la sentencia condenatoria a su hermano, Sánchez ha mirado el móvil atentamente, como muestran las imágenes, posiblemente leyendo el veredicto.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado por unanimidad a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. El fallo confirma que la plaza del hermano del presidente del Gobierno y la de su amigo Carrero fueron arbitrarias.

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE de Extremadura y con el que Pedro Sánchez mantenía una relación cercana, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación, en su caso por dos delitos de prevaricación.

La noticia de la sentencia condenatoria se ha conocido pasadas las 12:15 horas, momento en el que Pedro Sánchez asistía a uno de los actos de celebración de la Fiesta Nacional de Francia, a la que ha elegido asistir el mismo día que la selección española de fútbol se enfrenta a su homóloga gala en las semifinales del Mundial.