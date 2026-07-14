Vota: ¿Te parece justa la sentencia del hermano de Pedro Sánchez?

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por su enchufe en una oficina pública, la de artes escénicas, que dijo no saber dónde estaba. La condena es por el delito de prevaricación, pero no se atiende al de tráfico de influencias. No hay pena de prisión para David Sánchez.

David Sánchez Pérez-Castejón estaba imputado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en su contratación en la Diputación de Badajoz y el juicio quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio. ¿Te parece justa la sentencia? ¿Merecía el hermano de Sánchez una pena mayor?