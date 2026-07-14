Sánchez celebra la Fiesta Nacional de Francia en París el mismo día que España se juega el Mundial ante los galos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado a París para celebrar este martes la fiesta nacional de Francia, el 14 de julio, el mismo día que la selección española de fútbol juega la semifinal del Mundial ante los galos en Dallas (Estados Unidos).

El líder socialista ha viajado ya este lunes a Francia para participar en el «segmento de líderes de la reunión de trabajo de la Integrated Anti-Balistic Missile Coalition en el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores» del país galo.

Posteriormente, Sánchez se ha trasladado al Palacio Nacional de los Inválidos, donde se ha desarrollado la reunión de trabajo de la Coalición de Voluntarios para Ucrania; esta alianza aúna a una treintena de países, entre los que está España, para ayudar militarmente a Kiev. Tras ello, el jefe del Ejecutivo ha disfrutado de una cena oficial en el Palacio del Elíseo.

Este martes, antes del principal evento de la Fiesta Nacional de Francia, Sánchez se reúne con el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, socialista como el presidente del Gobierno. Tras ello, el jefe del Ejecutivo español asiste al desfile militar, que comienza a las 10:00 horas.

Un partido histórico

Todo ello en el mismo día que la selección juega un partido decisivo para la historia del balompié español. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se juega pasar a la final del Mundial por segunda vez en la historia, 16 años después. Y lo hace frente a Francia, país en el que estará Sánchez celebrando su fiesta nacional esa misma mañana.

La semifinal entre España y el combinado galo se disputará en Dallas a partir de las 21:00 horas, hora peninsular, y estará arbitrada por el colegiado salvadoreño Iván Barton. La Roja llega al partido después de haber eliminado a Austria, Portugal y Bélgica y, ahora, persigue repetir la gesta conseguida en 2010 en Sudáfrica, tras el gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 ante Países Bajos.

El último partido entre ambos equipos tuvo lugar el pasado mes de junio de 2025, en otra semifinal, en este lugar, de la UEFA Nations League. Entonces, España venció después de un recital de goles que terminó en 5-4 a favor del equipo de Luis de la Fuente.

Para remontarse a un enfrentamiento entre ambas selecciones durante un Mundial de fútbol, habría que irse hasta el 26 de junio de 2006. En el torneo que se celebraba en Alemania, el equipo capitaneado entonces por Zinedine Zidane pasó a la siguiente fase al remontar un tanto inicial español y acabar ganando 1-3.

¿Qué se celebra?

El 14 de julio de hace 237 años, la historia de Francia cambió para siempre con la caída de la prisión de la Bastilla, que fue el pistoletazo de salida para la Revolución Francesa y la caída del antiguo régimen. Un año después, se celebró, en conmemoración de ese hecho, una marcha sobre París encabezada por el marqués de Lafayette y que acabó con la lectura del juramento de la Constitución. Esa expedición recibió el nombre de la Fiesta de la Federación.

Ahora, cada 14 de julio, Francia celebra ese día como la jornada más importante para el país y tiene, entre otras celebraciones, un desfile militar de las tropas por la Avenida de los Campos Elíseos de París. Por la noche, también son habituales los fuegos artificiales en explanadas y parques, los bailes populares como el de los bomberos, o los organizados por orquestas itinerantes en los pueblos de todo el Estado.