Sánchez comparece sin aceptar preguntas y arremete contra la «desinformación» tras el incendio de Los Gallardos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este lunes desde el Puesto de Mando Avanzado de Turre (Almería) en una comparecencia sin preguntas en la que ha arremetido contra la «desinformación» tras el incendio forestal que ha afectado a la zona almeriense de Los Gallardos. Ese fuego ha dejado 13 fallecidos y 7.000 hectáreas calcinadas. Las llamas están estabilizadas desde este domingo.

El líder socialista ha mantenido un encuentro junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio en Los Gallardos.

Tras ello, ha hablado ante los medios, sin aceptar preguntas de los mismos; ha comenzado su intervención, tras el turno de Moreno, cargando contra la «desinformación».

«En situaciones de emergencias de protección civil es muy relevante el papel de los medios de comunicación para luchar contra la desinformación que, por desgracia, también causa inseguridades en situaciones muy complicadas para todas aquellas personas que viven en primera persona situaciones de emergencia civil como las que por desgracia se han vivido aquí en la provincia de Almería», ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

Tras ello, Sánchez ha trasladado su «pésame» a las familias por la muerte de los vecinos de la zona: «Son la parte más trágica de incendios como los que estamos atravesando». Además, ha deseado la «pronta recuperación» de los que seguían heridos por el fuego.

«Cooperación, unidad y coherencia»

El dirigente socialista ha destacado la «cooperación, unidad y coherencia» en la lucha contra esta emergencia desde el nivel local hasta su Gobierno central. «Es lo que piden los ciudadanos», ha recalcado el presidente.

Además, ha puesto en valor el trabajo de los «servidores públicos» de todo el sistema de protección civil «desde la Guardia Civil hasta aquellos que atienden psicológicamente a las personas afectadas». Y ha ahondado en que son «personas que incluso se juegan su vida para poder asegurar la vida de sus compatriotas». Y, de la misma forma, ha trasladado este agradecimiento a los miembros de las ONG.

Sánchez ha aclarado que el Gobierno ha puesto a disposición de las autoridades de la zona «todos los recursos del Estado» que se les «han requerido». Tanto en la fase de extinción, investigación como ahora en la reconstrucción.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado su intervención para instar a las autonomías a que acepten «articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática». «Tenemos que prevenir», ha subrayado el líder socialista.

Además, el presidente se ha vanagloriado de que «desde la administración general del Estado» están «impulsando buena parte de esas medidas vinculadas con ese pacto de Estado». Entre ellas, ha destacado la formación entre los jóvenes sobre cómo actuar ante los incendios.

En ese mismo sentido, se ha jactado de la presentación de su Plan de Lucha contra los Incendios con el que, según Sánchez, se han aumentado las capacidades «paulatinamente durante todos estos años».

«La emergencia climática mata», ha reiterado Sánchez, para añadir una advertencia sobre los próximos meses: «Vamos a tener un verano complejo, que nos va a exigir a todos estar atentos y alertas para poder responder con la máxima celeridad».

El incendio forestal de Los Gallardos se ha convertido en el más grave de este siglo en España por número de víctimas mortales, con 13 muertos y 4 personas en estado grave.

La Guardia Civil continúa la identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN y mantiene abierta la investigación sobre el origen del incendio, después de que Endesa haya descartado que el tendido eléctrico señalado inicialmente perteneciera a una línea con suministro eléctrico. Este domingo, las 1.000 personas que permanecían desalojadas han podido ir regresando a sus casas.