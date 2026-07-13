La mano de Deschamps y cómo Francia pasó de la huelga del Mundial 2010 a ser la mayor potencia del fútbol

Entrada la tarde en Sudáfrica, Raymond Domenech, ataviado con el chándal de la selección francesa, se acercó a la prensa con un folio en la mano y confirmó el motín. «No vamos a entrenar». El mensaje y la hoja provenían de los futbolistas, que se lo habían entregado al por entonces seleccionador para que lo comunicara. El motivo fue la expulsión de Anelka de la concentración por insultar a Domenech. «Vete a tomar por culo, sucio hijo de puta», le dijo durante el descanso del partido entre Francia y México del Mundial 2010.

Aquella selección gala era un polvorín y como tal, se deshizo como una pastilla en agua. Finalizaron aquel Mundial eliminados en fase de grupos y el escándalo desembocó en cuestión de Estado con Sarkozy —presidente francés— reunido con varios ministros y el capitán Henry. Cabe recordar que Francia ya llegó a Sudáfrica con turbulencias. No consiguió la clasificación directa, tuvo que disputar el repechaje ante una Irlanda a la que superó gracias a un gol con la mano de Henry. El viaje empezó con inestabilidad y aterrizó forzosamente en el fracaso.

Fue entonces cuando Francia trazó los pasos a seguir para una reestructuración necesaria. El fútbol es el espejo de la sociedad, y la francesa hace años que abrazó la multiculturalidad. La inmigración construyó la selección gala del presente. Mbappé tiene raíces en Camerún y Argelia, Kanté en Mali, Doué en Costa de Marfil, Barcola en Togo, Olise en Nigeria, Koundé en Benín, Zaïre-Emery en Martinica, Dembélé en Mali, Senegal y Mauritania, Thuram en Guadalupe o Samba en el Congo.

Y Deschamps ha sabido integrarlo en el vestuario al adaptar su estilo al momento de la selección. En 2018 conquistó el Mundial con un mediocentro como Matuidi acostado a la izquierda y en 2026 reta a España con una delantera de cuatro delanteros formada por Olise, Mbappé, Dembélé y Doué o Barcola. El fútbol gravita alrededor de Francia, la factoría del mundo que más y mejor combina talento y físico. La magnitud del PSG es directamente proporcional a la vigorosidad de la selección.

La fundación del club, a principios de los setenta, respondía más a una ausencia de fútbol de primer nivel en la capital que a una pasión futbolística. Qatar vio en el PSG una oportunidad y destinó recursos ilimitados para convertir al club en una de las potencias europeas. El paso de los años ha ido arraigando al PSG a París hasta el punto de pasar de fichar talentos a generarlos. El ejemplo más indicativo es Warren Zaïre-Emery. Pieza clave desde los 16 años en el club francés e integrante de la selección francesa.