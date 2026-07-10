Se estrecha el cerco sobre Sánchez: Anticorrupción pide la imputación de Serrano, su ex jefe de gabinete

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este viernes la imputación por organización criminal de Juanma Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y ex presidente de Correos, por su participación en las cloacas de la formación socialista y en el supuesto amaño de contratos públicos.

Anticorrupción también avala que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceda al volcado de su teléfono móvil, aunque rechaza la misma medida en los dispositivos de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y de las secretarias Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro.

La petición de la Fiscalía llega después de que la Guardia Civil haya informado de una «participación preeminente» de Juanma Serrano, que fue jefe de Gabinete de Sánchez antes de que este fuera presidente del Gobierno, en la trama del PSOE. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional e instructor del denominado caso Leire Díez, tendrá que resolver tras la petición de Anticorrupción.

Los investigadores de la UCO apuntaron en su último informe a la contratación «estratégica» de la ex militante socialista, Leire Díez, en Correos, señalando que se realizó «a través, aparentemente», de Juanma Serrano.

También señalaron la existencia de indicios de su participación en la presunta red para desbaratar causas que afectan al Gobierno y al PSOE, indicando que los mensajes entre Serrano y Díez analizados sugieren una colaboración «estrecha» para «la consecución de los objetivos».

Además, según las mismas fuentes, la Fiscalía ha apoyado la petición de la UCO para que Pedraz autorice «el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio» del teléfono de Serrano, que fue jefe de gabinete de Sánchez de 2014 a 2018 –cuando sólo era líder del PSOE– y presidió Correos entre ese último año y 2023.