Cerdán presume en su libro de que Sánchez no le destituyó: se vieron en Moncloa tras salir el informe de la UCO

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE ahora en libertad provisional, presume en su libro de que el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, no le destituyó, sino que fue él quien le avanzó su dimisión.

Es más, en dicho libro autoeditado, titulado La caída: Poder, relato y destrucción en la era del juicio político, el ex diputado por Navarra revela que ambos se vieron en el Palacio de la Moncloa a instancia de Pedro Sánchez, que le convocó a su despacho presidencial horas después de que saliera a la luz el informe de la Guardia Civil que le atribuía la «gestión» de 620.000 euros en mordidas de adjudicaciones irregulares de obra pública.

En el capítulo 4, denominado El inicio de la caída, Cerdán recoge cómo encajó el auto inicialmente aquel 12 de junio de 2025, un jueves con sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, donde recibe la noticia. «Y lo que leo no tiene sentido, interpretaciones sin sustento, afirmaciones que no reconozco y, sobre todo, unos audios que no son conversaciones mías. Sigo leyendo y cuanto más leo, más claro lo tengo. No es solo lo que pone, es lo que va a provocar», relata el ex número tres del PSOE.

«Las acusaciones —prosigue— son gravísimas. El impacto va a ser inmediato, no hay margen, no hay tiempo y no hay espera. Cuando termina el pleno, ya no tengo dudas, me dirijo a mi despacho en Ferraz. Allí con mi equipo, tomo una decisión. No porque reconozca lo que dice, sino porque entiendo lo que viene. Redacto mi dimisión como secretario de organización y decido que voy a entregar mi acta de diputado. Quiero dejarlo claro, a mí nadie me pidió la dimisión», subraya.

«Fue una decisión propia, convencido de que era mi obligación, de que era la única forma de poder defenderme. En ese momento recibo una nueva llamada de Pedro Sánchez, ya habíamos hablado varias veces desde que apareció el informe. Me pide que vaya a la Moncloa», revela el ex secretario de Organización del PSOE.

«Allí nos vemos, en su despacho. Le explico lo que estoy leyendo, que las acusaciones son muy graves, que no las reconozco, que no tienen sentido. Pero también le digo que tengo la decisión tomada. Es la decisión de dimitir de los cargos del partido y voy a entregar el acta de diputado. Porque hay momentos en los que uno entiende algo fundamental: ya no se trata de resistir, se trata de asumir el impacto y afrontarlo. Ese mismo día dimití de mis responsabilidades en el partido, al día siguiente me di de baja y el día 16 entregué el acta de diputado», apostilla Santos Cerdán.

El ex dirigente socialista, ahora en libertad provisional, fue detenido y estuvo más de cuatro meses en prisión provisional por su «papel principal» en la presunta trama de adjudicación irregular de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el caso Koldo.

Asimismo, se encuentra también imputado en la causa de la ex fontanera socialista Leire Díez —a la que habría tenido a sus órdenes— por haber formado parte de las cloacas del PSOE, una presunta red criminal dirigida a obstruir casos judiciales, entre ellos los que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno. También está pendiente de conocerse un informe de la policía judicial sobre su patrimonio.

«Acoso en prisión»

En otro pasaje del libro, tal y como publicó este periódico este lunes, el autor hace referencia con rabia a la exclusiva de OKDIARIO con sus fotos entre rejas, en el interior de la prisión de Soto del Real (Madrid). «Pero lo cierto es que el 10 de julio, diez días después de entrar en prisión, se publican unas fotos mías en OKDIARIO, fotos que recorrieron todas las televisiones. No tardaron en pillar a los dos presos que hicieron las fotos a través de las cámaras del módulo, se los llevaron a las celdas de aislamiento. Ya no los volví a ver. El acoso ya no es sólo en la calle, también han conseguido hacerlo en prisión», señala con tono victimista.