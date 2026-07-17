Servinabar pagó a Cerdán la señal para un pisazo en el centro de Madrid tras ser nombrado nº 3 del PSOE por Sánchez

La UCO de la Guardia Civil ha documentado que la empresa Servinabar abonó una señal de 9.000 euros para la compra de una vivienda de casi un millón de euros en Madrid, apenas dos meses después de que Santos Cerdán fuera nombrado secretario de Organización del PSOE en sustitución de José Luis Ábalos, en julio de 2021.

El hallazgo figura en el informe económico patrimonial, fechado el 14 de julio de ese año y al que ha tenido acceso OKDIARIO, que ha sido remitido a la Audiencia Nacional.

El inmueble en cuestión está situado en la calle Santa Cruz de Marcenado, en el centro de Madrid. Un edificio histórico por su carácter brutalista. Según la documentación aportada por la inmobiliaria Servitec Instalaciones Inmuebles, Cerdán y su mujer, Francisca Muñoz Cano alias Paqui, visitaron la vivienda por primera vez el 6 de septiembre de 2021, acompañados de Judith Martínez Gamen, ex directora comercial del Hipódromo de Madrid.

La comercial de la agencia declaró que durante esa visita «Paqui Muñoz» expresó en varias ocasiones su agrado por el inmueble, «comentando la posibilidad de realizar eventuales reformas al mismo».

Paqui Muñoz, esposa de Cerdán, en el Senado. (Foto: EFE)

Tres días después, el 9 de septiembre de 2021, Antxón Alonso —socio de Cerdán en Servinabar— mantuvo una conversación de WhatsApp con su mujer en la que ambos se quejaban del nivel de gasto de la pareja.

«Han estado viendo uno de 950», escribió Alonso Egurrola, y añadió: «Obra de reforma 350». Antes había resumido su malestar con un lacónico «Gastar y gastar» y un «Encima ahora quieren un pisazo», en referencia coloquial al inmueble.

Señal y arras

El 20 de septiembre de 2021, según consta en el documento manuscrito de la agente inmobiliaria, Cerdán y Alonso acudieron a las oficinas de Servitec, en la calle Bravo Murillo de Madrid, para presentar una oferta de 900.000 euros por la vivienda. Al día siguiente, el 21 de septiembre, Servinabar transfirió 9.000 euros a la cuenta de la inmobiliaria en concepto de reserva.

Diez días más tarde, el 30 de septiembre, Cerdán y Alonso volvieron a visitar el piso, según una conversación mantenida a través de la aplicación Threema en la que el propio Cerdán fijó el punto de encuentro: «Esquina C/ San Bernardo con Santa Cruz de Macedano».

La comercial de la inmobiliaria escribió el 1 de octubre a Alonso: «Acabo de hablar con Santos! Como ya les dije, el tiempo imposible! Van a valorar su oferta el fin de semana y harán una contraoferta».

El 21 de octubre de 2021, la agente remitió un borrador de contrato de arras que fijaba el precio final de la operación en 985.000 euros, con Servinabar 2000 SL como parte compradora representada por Alonso Egurrola. El documento contemplaba una entrega adicional de 180.000 euros en concepto de arras penitenciales y un pago final de 796.000 euros en el momento de la escritura pública.

Operación frustrada

La compra finalmente no llegó a formalizarse. El 4 de noviembre de 2021 se produjo una última reunión en las oficinas de la inmobiliaria, a la que Alonso acudió acompañado de un abogado, según las anotaciones manuscritas de la comercial.

El 27 de enero de 2022, Servitec devolvió a Servinabar los 9.000 euros abonados como señal. Según la declaración de los responsables de la inmobiliaria, la operación no fracasó por desacuerdo en el precio, sino «por discrepancias en los tiempos de entrega y en los términos del contrato de arras, siendo la parte vendedora la que se retiró de la operación».

El informe recuerda además que, año y medio antes, en abril de 2020, Anxon Alonso ya había remitido a Cerdán por correo electrónico información sobre otra promoción de viviendas en la calle Espronceda de Madrid, lo que sugiere un interés previo del entonces diputado por adquirir un inmueble en la capital.

Cerdán relevó a Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE en julio de 2021, un nombramiento realizado directamente por el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, tras la salida del anterior número tres orgánico. Ese cargo, sumado a su escaño como diputado por Navarra desde 2019, situó a Cerdán en el núcleo duro de decisión de la formación socialista.

La UCO enmarca este episodio dentro de un patrón más amplio de beneficios que Cerdán y su entorno familiar habrían recibido de Servinabar, cuantificado en 323.178,41 euros entre 2015 y 2024, y que incluye alquileres, nóminas a familiares y el uso de una tarjeta de la mercantil con al menos 40 pagos «atribuibles a Santos Cerdán».

Que el ascenso a la cúpula de un partido y la búsqueda de un pisazo en el centro de Madrid coincidieran en el calendario con apenas semanas de diferencia es, según el propio expediente policial, uno de esos indicios que ni la casualidad más obcecada consigue explicar del todo.