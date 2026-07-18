Detenidos dos albaneses de una banda criminal de ocho tras cometer 22 robos en viviendas de lujo en Mallorca

La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a dos albaneses miembros de un grupo de ocho personas que fueron detenidos porque, supuestamente, habrían cometido 22 robos en viviendas de lujo de Mallorca y se llevaron objetos valorados en unos dos millones de euros.

La actuación policial se ha desarrollado en el marco de la operación Congre, desarrollada el pasado 15 de julio por varias unidades del Instituto Armado que entraron a registrar dos viviendas situadas en Cala Major y Santa Eugènia.

En un comunicado, la Guardia Civil ha indicado que, como resultado de los registros, los agentes intervinieron una larga lista de objetos sustraidos además de dinero en efectivo, prismáticos, herramientas, tarjetas SIM y cámaras que, presuntamente, iban a ser utilizadas para la comisión de nuevos hechos delictivos.

La investigación ha permitido vincular judicialmente a sus integrantes con más de 22 robos cometidos entre los años 2025 y 2026, principalmente en urbanizaciones de alto poder adquisitivo del Puerto de Andratx, Badia Gran, Costa den Blanes y Bendinat. El perjuicio económico ocasionado a los inquilinos o propietarios de las casas asaltadas por los hechos esclarecidos podría superar los dos millones de euros.

Los agentes han podido constatar un modus operandi caracterizado por el acceso a las viviendas mediante el empleo de taladros o el forzamiento de puertas y ventanas. Posteriormente, los efectos sustraídos eran ocultados en zulos ubicados en zonas de monte hasta su traslado, mientras que los integrantes de la organización utilizaban múltiples identidades para dificultar su identificación y la acción policial.

Asimismo, la investigación continúa abierta y se solicitarán órdenes europeas de detención para los otros seis integrantes de la organización criminal, compuesta por un total de ocho miembros repartidos en distintos países europeos.

A los detenidos se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en interior de domicilio habitado y falsedad documental.