Desarticulada una banda de ladrones que asaltaba chalets en urbanizaciones de lujo de Mallorca

La Guardia Civil ha desarticulado a una banda criminal que cometía robos en chalets de urbanizaciones de lujo de Mallorca. Los ladrones accedían a las viviendas forzando ventanas o trepando por las fachadas. La mayoría de ocasiones aprovechaban la ausencia de los moradores para cometer el delito, aunque en varios casos se enfrentaron a los propietarios en el interior del domicilio.

Tras la operación denominada Ceviche, la Benemérita ha arrestado a cuatro personas como presunto autor de los delitos continuados de robo con fuerza en vivienda habitada, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Todos ellos actuaban, principalmente por las tardes, en viviendas de Calvià y Andratx.

Las primeras detenciones se produjeron el pasado mes de julio cuando los agentes del Área de Investigación de Calviá en coordinación con las Unidades Fiscales del Puerto de Valencia, arrestaron a tres personas en un ferry, cuando los ladrones estaban tratando de abandonar Mallorca.

En el vehículo en el que viajaban, los guardias civiles encontraron objetos como joyas, relojes y dinero en efectivo, todo ello por un valor de unos 300.000 euros, siendo uno de los objetos incautados un inhibidor de frecuencia.

Tras ello, la investigación continuó y se detectó un cuarto miembro, que había abandonado la isla en avión. Tras varias indagaciones, se averiguó que el individuo podría estar residiendo en un piso de Alicante.

De esta manera, los agentes accedieron al domicilio, donde se intervinieron numerosos objetos de ilícita procedencia, como bolsos de firmas exclusivas y relojes y joyas de alta gama, además de la indumentaria utilizada para la comisión de los delitos, procediendo a la detención de un varón colombiano de 28 años de edad.

Con esta última detención, son cuatro los miembros detenidos que formaban este grupo criminal, habiendo ingresado en prisión los tres primeros tras su entrega a la autoridad judicial.