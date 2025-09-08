Cae en Palma una banda capaz de abrir cerraduras en segundos con la técnica del ‘impresioning’

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a siete personas —seis de origen colombiano y una española— como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en robos con fuerza en domicilios. La investigación, iniciada en abril y declarada secreta, ha permitido desarticular una banda altamente organizada y especializada en la técnica del impresioning, un método sofisticado que permite abrir cerraduras, incluso con doble vuelta de llave en cuestión de segundos con llaves maestras o decodificadas.

Esta forma de actuar dificulta la detección inmediata de los robos, ya que las puertas no presentaban signos de forzamiento, lo que retrasó la denuncia de algunos de los hechos. La citada técnica es un método sofisticado y discreto de apertura de cerraduras que no requiere forzar la puerta ni dañar el bombín. Se basa en la creación de una llave ‘a medida’ utilizando una llave en blanco y láminas de aluminio o materiales blandos que ‘registran’ la forma interna del bombín al ser introducidos repetidamente.

Los robos se cometen en horario diurno, tras exhaustivas vigilancias que aseguraban la ausencia de los moradores. Antes de acceder a las viviendas, los delincuentes llamaban al timbre para confirmar que no había nadie en el interior. Una vez dentro, sustraían dinero en efectivo, joyas, perfumes y objetos personales de valor, evitando dispositivos electrónicos para dificultar su rastreo.

El grupo operaba con una clara distribución de funciones. Mientras unos miembros seleccionaban los domicilios y portaban las herramientas necesarias para abrir las puertas, otros realizaban labores de vigilancia en los alrededores, alertando al resto en caso de detectar movimientos sospechosos.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que los delincuentes utilizaban prendas reflectantes y mochilas de empresas de reparto para simular ser técnicos o repartidores, y así no levantar sospechas si eran sorprendidos en las inmediaciones de las viviendas. Estos elementos fueron intervenidos posteriormente en los registros domiciliarios.

A finales de agosto, tras semanas de seguimiento, los agentes localizaron a varios miembros del grupo en las inmediaciones del Parque de la Riera. Uno de ellos fue observado sacando una mochila de un coche y accediendo a un portal, mientras el resto del grupo permanecía en la calle, comunicándose por teléfono para vigilar la zona. Unos 40 minutos después, los implicados abandonaron el inmueble y se dirigieron al vehículo en el que planeaban huir. En ese momento fueron interceptados y detenidos in fraganti.

En el interior de la mochila, que uno de los detenidos intentó desechar antes de ser arrestado, los agentes encontraron cerca de 9.600 euros en billetes fraccionados, joyas, relojes, colonias y gafas de marca. En los registros posteriores se incautaron múltiples juegos de llaves maestras, herramientas decodificadoras, material para realizar impresioning, dinero en efectivo y prendas utilizadas como disfraz.

Uno de los investigados también está vinculado a delitos de estafa cometidos en la península, donde se realizaron transferencias bancarias fraudulentas a sus cuentas. Los siete detenidos han pasado a disposición judicial y, de momento, cuatro de ellos han ingresado en prisión provisional. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.