Encapuchados asaltan un chalet de lujo en Mallorca y huyen con un gran botín de más de 50.000 euros en joyas

Momentos de auténtico terror y máxima tensión se vivieron el pasado miércoles en el municipio mallorquín de Bunyola, donde una banda de encapuchados protagonizó un espectacular asalto en una lujosa vivienda aislada y logró escapar con un cuantioso botín de joyas de gran valor económico y sentimental.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación contrarreloj y no descarta detenciones inminentes tras uno de los robos más impactantes en Mallorca registrados en la zona en los últimos meses. Los hechos ocurrieron sobre las 13:00 horas en un exclusivo chalet de lujo en Bunyola situado en una zona apartada del término municipal. Según la información recabada, el propietario regresaba tranquilamente a su domicilio cuando se topó de frente con una escena absolutamente surrealista y digna de una película de acción.

Al llegar a la vivienda, sorprendió in fraganti a dos hombres encapuchados que, en ese mismo instante, saltaban por una de las ventanas de la casa para darse a la fuga a toda velocidad tras haber desvalijado completamente el interior del inmueble. El dueño intentó reaccionar rápidamente e incluso trató de impedir la huida de los delincuentes, pero los asaltantes actuaron con enorme sangre fría y una rapidez extrema, logrando desaparecer antes de ser interceptados.

Fuentes cercanas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, aseguran que los ladrones parecían conocer perfectamente tanto los movimientos de la víctima como la distribución de la vivienda, una circunstancia que ahora centra buena parte de las pesquisas policiales.

Tras la llamada de emergencia, varias patrullas de la Guardia Civil acudieron inmediatamente hasta el chalet, desplegando un amplio operativo en la zona. Agentes de Policía Judicial y especialistas del Laboratorio de Criminalística permanecieron durante horas inspeccionando cada rincón de la vivienda en busca de huellas, restos biológicos y cualquier pista que permita identificar a los autores del espectacular golpe.

Los investigadores realizaron además un exhaustivo reportaje fotográfico de los accesos utilizados por los ladrones encapuchados y de las estancias donde se encontraba guardado el valioso botín. Aunque todavía no existe una valoración oficial definitiva y continúan los trabajos de peritaje sobre varias piezas sustraídas, las primeras estimaciones sitúan el valor del robo entre los 40.000 y los 80.000 euros, una cifra que ha generado una enorme conmoción entre vecinos y residentes de la zona.

Según fuentes próximas a la investigación, los delincuentes lograron llevarse al menos 30 anillos, un colgante y numerosas piezas de joyería de elevado valor económico y sentimental. Los agentes sospechan que parte de las joyas podrían acabar fuera de Mallorca para dificultar su rastreo y posterior recuperación.

La Guardia Civil trabaja ahora con una línea de investigación «muy sólida» y no descarta arrestos en los próximos días. La principal hipótesis apunta a un grupo especializado en asaltar viviendas aisladas aprovechando momentos concretos del día en los que los propietarios no se encuentran en el interior.

El caso ha provocado una enorme expectación en Bunyola y en distintos puntos de Mallorca, especialmente por la frialdad mostrada por los encapuchados, que no dudaron en escapar incluso tras ser sorprendidos cara a cara por el propietario de la vivienda. La investigación continúa abierta bajo el máximo hermetismo policial.