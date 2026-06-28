Se esperan cielos poco nubosos o despejados en buena parte de la provincia, pero a medida que avance el día, aumentará la nubosidad. Por la tarde, chubascos fuertes con tormenta azotarán la mitad occidental, incluso con granizo. Las temperaturas descenderán y el viento se intensificará. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: jornada de lluvia y calor intenso

El día se asoma con un cielo que se despereza lentamente, mostrando un aspecto grisáceo que augura la llegada de la lluvia. Durante la mañana, se prevén chubascos intermitentes, convirtiendo a Zaragoza en un lienzo acuático. El viento soplará con moderada intensidad desde el oeste, con ráfagas que podrían sorprender, así que no olvide su paraguas. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 24 grados, aunque la sensación térmica podría aumentar un poco, generando una jornada algo pesada por la alta humedad.

Ya por la tarde, la situación no mejora, ya que se intensificará la probabilidad de precipitaciones, transformando la atmósfera en un preludio de tormenta. Con temperaturas que alcanzarán hasta 35 grados, el calor se sentirán aplastante a pesar de la fresca brisa que puede arrojar el viento. La luz del sol se despedirá de la ciudad a las 21:41, mientras las nubes hacen su acto de presencia, dejando un día muy variable y un ambiente cargado en su despedida.

Calatayud: ambiente inestable con lluvias intensas

Las nubes amenazan con cubrir el cielo de Calatayud, creando una atmósfera expectante que hace presagiar cambios. Al amanecer, el viento sopla con fuerza, trayendo consigo la promesa de lluvias abundantes que, a medida que avance el día, serán la constante. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y un máximo de 33°C por la tarde, pero la sensación térmica puede marcar hasta 33°C en su pico.

El contraste será notable; mientras que la mañana traerá chubascos y una humedad que alcanzará el 85%, la tarde será la etapa más intensa con probabilidad de lluvia del 100% y rachas de viento que pueden superar los 30 km/h. Es recomendable no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que una brusca caída de temperatura se vislumbra al caer la noche.

Tarazona: jornada nublada con posibles lluvias

La jornada transcurre con un tiempo mayormente nublado y temperaturas que oscilan entre los 18 y 31 grados. Aunque se anticipan algunas lluvias, especialmente por la tarde, las ráfagas de viento serán moderadas, lo que mantendrá un ambiente agradable y sin excesos.

Es un escenario ideal para disfrutar de un paseo bajo las nubes, aprovechando el frescor de la temperatura y la tranquilidad de las actividades cotidianas. Una buena oportunidad para salir y respirar aire fresco, sin preocuparse por condiciones extremas.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET