Kilian López, creador de la canción viral de España: «Sería un sueño que se recuerde como la de la segunda estrella»

Es la canción viral de España en el Mundial. Del Barrio al Mundial es el nombre de la canción que enamora a los aficionados de la Selección. Creada por Kilian López, el autor conversa con OKDIARIO horas antes de la gran final del Mundial ante Argentina sobre el éxito que ha tenido una canción que no se hizo por inteligencia artificial, como se ha dicho en algunos lados. Es una música de apoyo que ha arrasado en las redes sociales y que ha sido también talismán en el camino a la final.

PREGUNTA.- Antes de todo, Kilian, preséntate. La gente conoce la canción, pero no sabe quién está detrás.

RESPUESTA.- Sí. Yo soy Kilian, tengo 33 años, soy nacido en Sabadell. La gente me conoce como el hawaiano del rincón hawaiano porque, al fin y al cabo, la comunidad la tengo ahí y mi persona va un poquito más separada del canal, pero es un poquito más de ahí.

P.- Impresionante cómo se vivió el último partido de España en semifinales en en Sabadell.

R.- Una sensación increíble. Ver a mis padres llorando de escucharla allí en Sabadell. Mi familia grabándome, enviando vídeos en todos los lados. Es un orgullo salir en tu ciudad y que la gente baile y cante la canción de esa manera. Para mí es como un sueño.

P.- Cuéntanos un poco cómo se creó esa canción.

R.- La idea salió en octubre porque en las casas siempre preguntábamos qué canción saldrá este año para el Mundial, que a ver qué puede ser similar al himno o lo que sea. Y fue una promesa a mi padre y a mi madre decirle ‘pues mira, este año voy a intentar sacar una’. Con todo respeto a los artistas, por supuesto. Yo no me considero un artista, simplemente soy un hijo con un sueño por ver a sus padres orgullosos, y se hace lo que se puede y sale la idea en octubre.

En abril, gracias también a mi sobrino, que también me ayudó muchísimo a crear la canción, que también le doy su parte de mérito, pudimos sacar el cachito ese que se hizo tan viral en TikTok. Y luego, a raíz de ahí, ya recibimos la comunicación de la Federación Española de que estaban interesados en la canción y en terminarla justo después de cuando sería la lista de Luis de la Fuente.

Fueron unos meses de transición de mucho trabajo que la gente piensa que simplemente ha sido darle a un botón y tirar para adelante. Nada de eso. La canción, la letra es completamente original. No hay nada de ella en la letra, absolutamente nada. Ni en la idea de la composición tampoco. Es como los artistas, por ejemplo, que utilizan sus samples, que también están creados también con IA o cualquier cosa, o gente que utiliza su voz con mucho autotune y al cabo estás modificando con la inteligencia. Tuvimos esa idea con todo respeto a los artistas, por supuesto, y la llevamos a cabo y no pensábamos que íbamos a llegar a esta magnitud, pero agradecido a la gente que me apoya, todos mis amigos y a toda mi familia, por supuesto. Y a mi pareja, claro.

P.- ¿Qué tiene de inteligencia artificial entonces la canción? ¿Sólamente la voz, no?

R.- Claro que la canción ha puesto la voz y los instrumentos, pero los instrumentos han sido a raíz de unos prompts que tú preparas para que suenen de esa manera. Pero no te exagero, que han habido casi cerca de 800 intentos. No soy el compositor de la letra 100%. O sea, no hay. No hay ni una palabra de la IA en la letra escrita, con el corazón y con lo que sentíamos que en ese momento tenía que poner.

P.- Para hacer la letra, por ejemplo, ¿en qué te inspiraste?

R.- Tenía la sensación de que este equipo que podíamos presentar este año, este Mundial, estábamos también en la Liga española que quería que tuvieran esa parte de mérito. Los jugadores que a veces nos olvidamos de hacer un himno súper guay, con un ritmo pegadizo o lo que sea. Pero queríamos también que los jugadores tuvieran esa parte de importancia, por supuesto. Al fin y al cabo, la ganan ellos. Nosotros simplemente los apoyamos y tuvieron esa parte involucrada en la canción, que creo que también se lo merecen, por supuesto.

P.- ¿Tienes constancia de si les ha llegado tu canción a los jugadores?

R.- Sí, por supuesto. O sea, la Selección la ha puesto en todas las concentraciones en las que ha estado, tanto en México como en Estados Unidos la han puesto muchísimas veces. Yo creo que sí que les ha llegado, pero por ahora no he recibido ningún feedback de parte de ellos, pero imagino que sí que lo habrán escuchado y espero y deseo que por lo menos les haya gustado porque ha sido con todo el corazón y el respeto.

P.- Decías que te había ayudado mucho la Federación.

R.- Sí, el videoclip lo crearon ellos. Fue una idea que me apoyaron desde el minuto uno para el tema de las patentes, el tema de registros y todo eso. Me han apoyado al 100%, así que le estoy eternamente agradecido. Y aparte luego las invitaciones que me han hecho para ver el Mundial. Cumplir un sueño y eso.

P.- Estamos a un día de la final del Mundial. Yo no sé si cuando tú creaste la canción o cuando tuviste la primera idea te planteabas que esta canción podía ser la de la segunda estrella, es decir, la del segundo Mundial de España.

R.- Lo pienso ahora y tengo los pelos de punta nada más de pensarlo. Pero también te puedo demostrarlo, incluso en WhatsApp, que tengo escrito que tenía una sensación con esta canción de que si se hiciera viral y la gente la escuchara y le llegase al corazón como yo la interpreto para hacerla. ¿Yo creía que íbamos a llegar bastante lejos? Quizá a lo mejor a la final, pero yo creía que íbamos a llegar muy lejos. Y así llegamos y la ganamos. Ya sería un sueño hecho realidad.

P.- Si la ganamos. No sé si tendrás que venirte a Madrid, por lo menos para que esté en la celebración con los jugadores.

R.- Ojalá pudiese, ojalá. Yo espero que la Federación haga ese gesto y se lo agradeceré toda la vida. Yo espero que sí. Actualmente estoy en Granada grabando contenido con la familia aquí de Granada, que me apoya siempre también. Pero yo espero su llamada y que sea lo que Dios quiera y, si no, pues lo viviré aquí con mi gente, con mi familia y ya está. Y a disfrutarlo. Lo importante es que España gane; luego ya el resto que sea lo que Dios quiera.

P.- ¿Desde dónde te ha llegado que se ha escuchado la canción? ¿Hasta dónde has visto que ha llegado tu canción, que te haya sorprendido?

R.- La gente me manda muchos clips y tal, pero sinceramente, los que me hacen especial ilusión son las personas mayores que están en centros de día, los niños de los colegios, toda esa gente me hace una ilusión tremenda. El otro día una muchacha con lenguaje de signos también interpretó la canción. Me encantó. Son vídeos que te emocionan y te llegan y son los que más importancia le doy.

P.- ¿Cuántas visitas ha alcanzado? Vi que en YouTube había superado el medio millón, pero no sé si tienen más estadísticas de TikTok.

R.- Creo que está ya cerca de los cuatro millones en Instagram… ¿Sabes lo que ha pasado? Que mucha gente ha subido el audio mío como si fuera audio original, que gracias a las plataformas digitales ya están retirando esos audios, que me sabe mal por toda la gente que utiliza ese tipo de audios, pero al tener la propiedad intelectual, los tumban y pierden el sonido, pero contando a lo mejor todas las visitas, que han sido muchísimos millones, porque he visto vídeos de gente que tiene una barbaridad de visitas y en YouTube ya estamos casi cerca de los 600.000. Y en Spotify, por ejemplo, creo que está cerca de las 250.000 reproducciones, que también es una barbaridad que yo jamás me pensaría.

P.- ¿Cuál sería tu sueño con esta canción?

R.- Con la mano en el corazón te digo, para mí el sueño con esta canción es que le haya llegado a tanta gente. Pero sinceramente, el orgullo que siento de que mi familia, cuando la escuche, llore, se le ponga la piel de gallina, que la gente esté tan contenta, reciba un feedback muy bueno, a pesar de los típicos haters que hay en todos los lados, que eso no se puede quitar. Pero no pasa nada.

P.- ¿Cuál es tu jugador favorito de la selección española?

R.- Mi jugador favorito, junto a mi padre, es Pedri, pero tenemos mucho cariño hacia Borja Iglesias. Yo utilizo mi camiseta de la suerte para ver todos los partidos. Siempre llevo la misma, que la gente me lo pregunta mucho, y yo utilizo la camiseta de Joaquín porque yo soy bético y utilizo la camiseta de Joaquín de la selección española de Corea 2002 y en mi camiseta de la suerte. Porque amo a Joaquín. Para mí, Joaquín es lo más bético.

P.- Creía que me ibas a decir Fabián.

R.- Bueno, Fabián, a quién no le gusta Fabián. Es que somos muy buenos.

P.- No sería un sueño que Pedri, por ejemplo, escuchara esa canción y dijese ‘vaya pedazo de canción’.

R.- A lo mejor el Pedri o algunos jugadores, que su nombre sale poquito, pero si le gusta la canción, yo para mí increíble. Pero, por ejemplo, Cucurella tiene casi un par de líneas dedicadas a él porque también empatizo mucho con Cucurella. Me encanta su historia y me encanta como persona.

P.- ¿Cuál es la parte que más te gusta o la que más te ha llegado que se haya hecho viral?

R.- Yo creo que es la parte de la niña. Es la más viral de todas, porque la que empieza el ritmo y, aparte, la niña mal, la estrella de la Selección y en la que más viral se ha hecho. Pero a mí la que más me gusta, por ejemplo, es la de cuando ruge la grada o mencionando al Sabio (Luis Aragonés) y a Vicente del Bosque, que también hay que tenerlo presente por todo lo que nos han dado.

P.- Para terminar, Kilian, dános un resultado para la final.

R.- Soy muy optimista de que vamos a mantener la portería a cero otra vez porque estamos haciendo un trabajo increíble en defensa… 2-0 para España.