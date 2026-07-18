Mientras media España está en alerta por calor extremo, la AEMET activa el aviso amarillo por tormentas muy fuertes en estas zonas

La AEMET activa el aviso amarillo por tormentas muy fuertes en estas zonas, mientras media España está en alerta por calor extremo. Este punto de equilibrio que tenemos entre ambos elementos que quizás hasta ahora desconocíamos. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que realmente tocará estar pendientes de un aviso que pone los pelos de punta, por un motivo inesperado. Nos enfrentamos a un destacado cambio de ciclo que, sin duda alguna, tendremos que buscar. De una manera o de otra, el tiempo nos dará una poderosa acción.

Las temperaturas extremas pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. Es hora de tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo consecuencia de ese calor extremo, en algunas partes del país, el cambio puede ser clave. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada paso cuenta. Este tiempo que tenemos por delante, puede ser esencial que empecemos a ver llegar, algunas zonas del país serán un pequeño refugio para los amantes de la lluvia.

Media España está en alerta por calor extremo

El calor extremo será un problema en un territorio que se prepara para lo peor, en especial, en estos días en los que quizás tocará ver llegar una tercera ola de calor que puede tener consecuencias inesperadas. Lo que puede pasar en breve, es un importante cambio de tendencia que se convertirá en un problema para muchos.

Esas altas temperaturas impiden que tengamos que hacer una actividad al aire libre que podría alejarnos de los aires acondicionados, aunque hoy en día son indispensables. Salir a la calle, significa sufrir un calor intenso que puede convertirse en una auténtica pesadilla.

Las cifras de estos últimos días hacen que se sobrepasen los 40º en gran parte del país. Estaremos pendientes de un tiempo que puede convertirse en una auténtica pesadilla en muchos sentidos. Lo que para muchos es un cambio de tendencia esencial en esta época del año, se convierte en algo recurrente en estos días en los que el verano nos impacta con mucha fuerza. Mientras que el calor llega con fuerza a algunos puntos, en otros, la situación puede complicarse por momentos.

La AEMET activa el aviso amarillo por tormentas muy fuertes en estas zonas

Tormentas muy fuertes en estas zonas llegan con fuerza, la AEMET activa el aviso amarillo que pone los pelos de punta. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en el norte de las islas. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones débiles y dispersas y algunos bancos de nieblas. Por la tarde se formará nubosidad de evolución con posibles chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas del interior noroeste, así como del tercio oriental peninsular, que en regiones del interior de Murcia, sur de Comunidad Valenciana, sudeste de Castilla-La Mancha y norte de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes, con rachas muy fuertes e ir con granizo. Calima en la mitad sureste de la Península, Baleares, débil medida en Canarias, que podría provocar alguna lluvia de barro en el sudeste. Las temperaturas máximas, sin grandes cambios, aunque con aumentos ligeros en los tercios norte y este peninsulares. Se prevé superar los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando el cuadrante noroeste y el Cantábrico, siendo probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, y localmente en Mallorca y depresiones del nordeste. Las mínimas, sin grandes cambios, predominando los aumentos en la mitad norte de la Península. Se darán noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, sin bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir».

Las alertas estarán activadas por lluvias en esta zona: «Probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular y norte de Cataluña. Temperaturas significativamente elevadas por encima de 35 grados en amplias zonas de la Península y en Baleares, e incluso de 40 en puntos de Andalucía y del sudeste. Soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas. Viento moderado del oeste en el golfo de Cádiz y Estrecho, del nordeste en los litorales de Galicia y de tramontana en Ampurdán, amainando. Viento flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste salvo en la fachada oriental peninsular, donde lo hará la componente este, y en el noroeste y centro norte, donde lo hará la norte. Flojo variable en Baleares».