La psicología sugiere que los niños que cuidan de sus hermanos pequeños desarrollan una madurez emocional fuera de lo común en su vida adulta

Las experiencias que vivimos durante la infancia pueden parecer insignificantes, pero la psicología sostiene que dejan una huella imborrable y duradera en nuestra personalidad y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Una de las más importantes es haber asumido el cuidado de los hermanos pequeños: una responsabilidad que, en muchas familias, se consideraba algo habitual dentro de la rutina diaria. Sin embargo, los psicólogos coinciden en que esta experiencia favorece el desarrollo de cualidades como la empatía, la madurez emocional y una mayor capacidad para gestionar tanto el tiempo como el estrés.

Recientemente, una investigación publicada en la revista científica Current Opinion in Psychology indica que quienes desempeñaron este papel durante su infancia suelen presentar un perfil emocional muy característico. Según los expertos, las habilidades socioemocionales se adquieren en gran medida a través de la experiencia. En este sentido, cuidar de un hermano menor supone un aprendizaje continuo que fortalece el vínculo afectivo y contribuye al desarrollo de competencias emocionales y sociales que se mantienen a lo largo de la vida.

La madurez emocional de quienes cuidaron de sus hermanos pequeños

Diversas investigaciones en el ámbito de la psicología han demostrado que las personas que durante su infancia asumieron el cuidado de sus hermanos menores suelen desarrollar determinadas competencias emocionales y sociales. Una de las más destacadas es la empatía, ya que responsabilizarse del bienestar de otra persona implica aprender a interpretar sus emociones, anticiparse a sus necesidades y reaccionar en consecuencia. Esa práctica constante favorece la capacidad de comprender el punto de vista de los demás.

Del mismo modo, esta experiencia suele acelerar el desarrollo de la madurez y el sentido de la responsabilidad. Tener que encargarse de un hermano pequeño desde edades tempranas obliga a asumir compromisos poco habituales para un niño, lo que contribuye a adquirir estas habilidades antes que quienes no vivieron esa situación. Además, prestar atención a sus cambios de humor, preocupaciones o necesidades fortalece la observación emocional y la capacidad para identificar el estado de ánimo de otras personas.

Otra de las cualidades que se suelen reforzar es la paciencia. El cuidado diario exige afrontar momentos complicados con calma y aprender a gestionar pequeños conflictos, lo que favorece una mayor tolerancia ante situaciones complejas. Esa experiencia también ayuda a mejorar la capacidad para mediar, negociar y encontrar soluciones, potenciando habilidades sociales relacionadas con la resolución de desacuerdos.

Las personas que crecieron desempeñando este papel acostumbran a mostrar una mayor disposición para ayudar a los demás, un rasgo que suele mantenerse en la edad adulta y traducirse en actitudes más colaborativas y comprometidas con su entorno. Asimismo, tienden a desarrollar un mejor control de sus emociones y una comunicación más eficaz, al haber aprendido desde pequeños a expresar ideas y resolver situaciones de forma clara y comprensible.

En cualquier caso, conviene recordar que no todas las personas viven esta experiencia de la misma manera ni desarrollan las mismas consecuencias. La personalidad, el entorno familiar y el grado de responsabilidad asumido influyen de forma decisiva. Además, no todo son beneficio; cuando el cuidado de los hermanos recae de forma excesiva sobre un niño y supera lo que resulta adecuado para su edad, puede provocar estrés y agotamiento emocional.

Signos de madurez

El médico y divulgador español Mario Alonso Puig, conocido por sus conferencias sobre liderazgo, desarrollo personal, creatividad y bienestar emocional, ha compartido cuáles son las actitudes que, a su juicio, reflejan un alto grado de madurez, según recoge The Objective: