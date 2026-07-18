El delegado del Gobierno en Madrid denunciado por las cargas policiales en Cibeles tras la victoria de España

Una denuncia registrada este viernes ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha señalado a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, como responsable de las cargas policiales que se produjeron en los alrededores de Cibeles y Colón tras la victoria de la selección española frente a Francia en las semifinales del Mundial 2026.

El escrito, presentado este 17 de julio, acusa al delegado de prevaricación, lesiones, torturas y delitos contra la integridad moral, después de que un joven de 21 años perdiera un testículo tras recibir, según su testimonio, un golpe de porra durante los disturbios de la madrugada del martes al miércoles.

La denuncia ha sido presentada al Ministerio Fiscal. En el documento se sostiene que el delegado «ordenó con suma violencia a la Policía atacar a los aficionados». La Fiscalía, que dirige Teresa Peramato, tendrá que dirimir si abre una investigación prejudicial para analizar los hechos.

Esa denuncia presentada por el experto Guillermo Rocafort, que anima a que los españoles la registren en masa como acto cívico, adjunta a la Fiscalía un vídeo y una fotografía del joven hospitalizado como pruebas gráficas de los hechos. El denunciante sostiene además que existe una «gran alarma social» en torno a la figura del delegado, a quien atribuye un carácter «violento y descontrolado» y una vinculación con estructuras que él denomina «cloacas gubernamentales», además de afirmar que Martín Aguirre habría sido imputado en «sucesivas ocasiones» por violencia policial.

Los hechos se remontan a la noche del martes 14 de julio, cuando cientos de aficionados se concentraron en la Plaza de Colón y en el tramo de la Castellana que conecta con Cibeles para festejar el pase de España a la final del Mundial. Según ha relatado el joven afectado a El Mundo, se encontraba retirándose hacia la acera cuando un agente lo agarró por la espalda y le golpeó en los genitales.

«Me agarró por detrás y me dio de lleno con la porra», ha explicado el joven desde el hospital, que ha preferido mantener el anonimato. El muchacho ha sido intervenido de urgencia al día siguiente en un centro privado, donde los médicos comprobaron que el testículo estaba gravemente dañado y decidieron extirparlo ante el riesgo de necrosis.

Por su parte, la familia del herido ha anunciado que presentará una denuncia individual, acompañada del parte de lesiones, de manera independiente al escrito colectivo dirigido contra el delegado del Gobierno.

No es la primera vez que la actuación de Martín Aguirre ante disturbios callejeros termina en los tribunales. En 2024, un juzgado de instrucción de Madrid archivó una denuncia similar contra el delegado por las cargas policiales registradas en la calle Ferraz durante las protestas contra la Ley de Amnistía, después de que la Fiscalía informara a favor de su sobreseimiento.

Por el momento, la Delegación del Gobierno no se ha pronunciado sobre el incidente que ha terminado con unas partes íntimas sesgadas. Declinan expresamente comentar el caso.

Algunas imágenes difundidas aquella noche muestran a agentes golpeando con sus defensas a varios jóvenes; entre ellos, acabaron tendidos en el suelo.

Momento de las cargas durante esa noche.

El entorno del joven herido ha insistido en que este no provocó a los agentes ni se resistió en ningún momento. «Estaba celebrando de forma pacífica. No había hecho nada ni se había enfrentado a ningún policía», ha señalado su padre en varios medios.

Los servicios del Samur atendieron al joven la misma noche de los hechos y le recomendaron inicialmente tratamiento con antiinflamatorios y hielo, indicándole que acudiera a un centro médico si el dolor se agravaba, algo que finalmente ocurrió horas después.

La denuncia contra Francisco Martín Aguirre abre un procedimiento que, de seguir el cauce habitual, deberá pasar primero por la valoración de la Fiscalía antes de que un juzgado decida si admite a trámite la investigación.

Lo que queda acreditado, por ahora, es que la celebración de un triunfo futbolístico en el corazón de Madrid ha terminado con una porra, un hospital y la Fiscalía de por medio; el balón, esta vez, ha rodado mucho más allá del césped del AT&T Stadium en Dallas.