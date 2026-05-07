Madrid acusa al delegado del Gobierno de endosarle competencias en seguridad ciudadana que no tiene

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha acusado al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, de querer cargar a la Comunidad con competencias en seguridad ciudadana que no le corresponden. El portavoz ha enviado una carta a Martín en la que le ha instado «a ejercer de manera inmediata las competencias que, en exclusiva, le corresponden en la Comunidad de Madrid para garantizar la seguridad».

La muerte de un joven de 20 años el pasado martes en San Blas tras un ataque fue el detonante por el que el delegado del Gobierno convocó a todas las administraciones madrileñas a una reunión para analizar la situación y «definir un plan integral de actuación en el que la acción policial, que se viene desarrollando en los últimos meses, sea acompañada con otras actuaciones en el ámbito sanitario y social de la zona», según expresó el propio delegado.

La Comunidad de Madrid se ha desmarcado de la situación y ha avisado al delegado del Gobierno que no acudirá a la reunión porque considera que la seguridad de los vecinos de San Blas es un asunto que compete al Gobierno estatal: «Desde la Comunidad de Madrid ejercemos con rigor y eficacia las competencias que nos atribuye nuestro Estatuto de Autonomía, respetando las que corresponden a otras administraciones. Entre estas últimas se encuentra la seguridad ciudadana, cuya máxima responsabilidad recae en usted», ha reprochado García al portavoz del Gobierno.

San Blas, zona de violencia

La muerte del joven en la zona de San Blas se trata de un episodio más a la lista de sucesos violentos que han ocurrido en la zona en los últimos meses. El Parque Paraíso es una zona transitada por politoxicómanos y personas sin hogar donde la Policía Municipal de Madrid ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que el Ayuntamiento madrileño instalará más cámaras, pero que pedirá también al delegado del Gobierno que aumente la presencia de Policía Nacional en la zona.