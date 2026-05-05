Un delincuente argelino reincidente de 38 años ha sido detenido por el asesinato a puñaladas de un joven nigeriano de 20 años en un parque de San Blas (Madrid) a las 7:10 horas de esta mañana de martes. Una patrulla de la Policía Municipal atrapó al asesino cuando se daba a la fuga. Los investigadores creen que el crimen está relacionado con el menudeo de drogas en la zona.

Los hechos han tenido lugar esta mañana de martes, en torno a las 7.10 horas de en la calle de Alberique, cuando una llamada al 091 alertaba de que una persona se encontraba inconsciente en el parque Paraíso de San Blas, lugar de reunión habitual de drogodependientes y menudeo de drogas.

La Policía, alertada tras una llamada al 112, ha encontrado a la víctima en parada cardiorrespiratoria con una puñalada en el tórax. A pesar de los esfuerzos de los agentes y de los efectivos del SAMUR, no ha sido posible salvar la vida del joven apuñalado.

Detenido junto al lugar del crimen

Minutos después, una patrulla de la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un delincuente reincidente de origen argelino y de 38 años en la calle de Emilio Ferrari, en las inmediaciones de este parque, como presunto autor del homicidio.

La investigación corre a cargo del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid y se sospecha que el crimen está directamente relacionado con el menudeo de drogas en la zona.