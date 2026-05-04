El hombre marroquí detenido por degollar a una mujer en plena calle en Esplugas de Llobregat (Barcelona) el sábado, atacó a dos personas más al grito de «¡Alá es grande!», según relatan los vecinos. Uno de ellos consiguió repeler la agresión sin resultar herido, el otro, un vecino de 58 años sufrió una puñalada en un brazo.

Los Mossos d’Esquadra se niegan a dar ningún dato sobre el asesino o la víctima de forma oficial, aunque fuentes del caso confirman que se trata de un hombre marroquí y la víctima mortal, una mujer adulta de origen asiático.

La policía catalana tampoco confirma la motivación del ataque y del asesinato, aunque sí admite que el detenido eligió sus víctimas al azar y descarta que se trate de un caso de violencia de género.

El ataque con un cuchillo de gran tamaño tuvo lugar en la calle Joan Miró, muy cerca de la entrada a Barcelona. A las 11:00 hora de la mañana, los vecinos llamaron al 112 alertando de que un hombre había apuñalado a una mujer en plena calle antes de huir a la carrera.

«Intentó apuñalarme 4 veces»

La víctima fue degollada de una cuchillada en el cuello, tras recibir varias puñaladas en el pecho y en el abdomen. Los equipos de emergencias no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Sí atendieron las heridas que presentaba en el brazo una segunda víctima.

La tercera víctima del marroquí detenido por matar a la mujer fue otro vecino de Esplugas que le llamó la atención por atacar con ladrillos a los viandantes. «Me bajé del coche y se lanzo a por mí, intentó apuñalarme cuatro veces, pero se ve que es más difícil apuñalar a un hombre que a una mujer joven», ha relatado para EP el superviviente. Al no conseguir apuñalar a este hombre, el agresor continuó con su huida a pié en dirección a Barcelona.

Efectivos de los Mossos d’Esquadra consiguieron localizarle y tras una persecución por la Avenida Diagonal consiguieron detenerle ya en Barcelona, a pesar de que seguía amenazando con el cuchillo a los agentes.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentran bajo secreto de sumario, según una nota pública difundida por la policía catalana.

El detenido pasará a disposición judicial en la tarde de este martes.