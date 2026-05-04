El Partido Andalusí pide sustituir la estatua del Cid por una de Al-Mutamid en Sevilla: «Es más sevillano que ese de Teruel»

Yihad Sarasua, uno de los fundadores del Partido Andalusí junto a Driss Mohamed, ha publicado en sus redes sociales un vídeo polémico sobre la estatua del Cid Campeador, ubicada en la Avenida del Cid en Sevilla. La formación, que ya ha generado debate con el anuncio de su candidatura a las próximas elecciones del 17 de mayo por sus planteamientos sobre el árabe, quiere sustituir la estatua del Cid por una de Al-Mutamid, el último rey de la taifa sevillana. «Vamos a cambiar la estatua del Cid Campeador por una de Al-Mutamid, el Vencedor, que es más sevillano que este señor de Teruel, ¡Viva Al-Mutamid!».

El dirigente del Partido Andalusí, que pide el reemplazo para crear polémica, confundió el lugar de nacimiento de Rodrigo Díaz de Vivar, nacido en Burgos.

La estatua del Cid Campeador no es un elemento menor dentro del paisaje urbano de Sevilla. El monumento fue creado por la escultora estadounidense Anna Hyatt Huntington y entregado a la ciudad en 1929 con motivo de la Exposición Iberoamericana, según señala la Universidad Pablo de Olavide.

En clave política, reemplazar la figura del Cid por la de Almutamid implicaría sustituir un símbolo vinculado a la historia cristiana y castellana por otro asociado al pasado islámico de la Sevilla taifa.

Árabe como lengua histórica

El Partido Andalusí, que está inspirado en el «humanismo islámico», es una formación de mayoría musulmana fundada en Algeciras y que concurrirá por primera vez el próximo 17 de mayo con una candidatura por Cádiz y un programa en el que plantea «normalizar» el árabe como «lengua histórica» de Andalucía.

La irrupción de esta formación se produce en una única circunscripción, la de Cádiz, y supone el debut autonómico de un partido creado hace tres años en Algeciras. Su proyecto político se define como heredero de la concepción de Blas Infante y entre sus principales objetivos figuran la defensa del árabe, la reivindicación simbólica del legado andalusí y la aspiración de incorporar Ceuta y Melilla al ámbito autonómico andaluz.

Además de la defensa del árabe como «lengua histórica» de Andalucía, el partido incluye entre sus postulados que Ceuta y Melilla «vuelvan a ser parte de la Autonomía Andaluza», pese a que nunca han formado parte de ella. Sus estatutos hablan de recuperar la soberanía de la «nación andalusí» a ambos lados del Estrecho. También plantean «la liberación de Andalucía mediante la instauración de un poder andalusí que permita quebrar la dependencia económica, la alienación cultural, el subdesarrollo social y la subordinación política que sufre la nación andaluza».