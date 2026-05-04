Los perros que se alegran al ver a sus dueños llegar a casa no sólo muestran felicidad: éste es su verdadero significado

¿Cuando llegas a casa tras pasar unas horas fuera tu perro corre hacia ti, ladra y muestra una alegría excesiva? Normalmente, este comportamiento de asocia con la felicidad al verte, pero los veterinarios y etólogos caninos advierten de que puede ser síntoma de la ansiedad por separación. En la práctica, esto quiere decir que el perro puede estar sufriendo cuando se queda solo y libera esa tensión cuando vuelves. Si además aparecen conductas como orinar en la entrada, conviene prestarle atención.

Investigaciones recientes estiman que entre un 14% y un 20% de los perros pueden mostrar ansiedad por separación en distintos grados. Lo que ocurre es que, cuando el perro entra en un pico de activación emocional, su organismo responde como si estuviera en alerta. Aumenta la frecuencia cardiaca, se acelera la respiración y se liberan hormonas del estrés. La solución no consiste en ignorar a la mascota ni en reducir el afecto, sino en modificar la forma y el momento en el que se expresa.

La verdadera razón por la que se alegran los perros cuando llega su dueño

#PsicologiaCanina #MitosCaninos #Malinois #PerroEquilibrado ♬ Scale Call Of The Luminic Guard – epicmusicstore @juancer_k9 «Tu sentimiento de culpa es el mayor enemigo del equilibrio de tu perro.» 🧠⚖️ ​Hoy vengo a pisar un charco de los grandes. Sé que te duele irte de casa y dejarle esa carita triste, pero cada vez que te agachas a decirle «ahora vengo, pórtate bien»… le estás destrozando los nervios. ​❌ Lo que el perro entiende: «Mi guía está alterado, me está prestando muchísima atención y de repente desaparece. ¡Peligro! ¡Tengo que vigilar la puerta y ladrar para que vuelva!» ​Si quieres que tu perro esté tranquilo solo, tu salida debe ser el evento más intrascendente, aburrido y normal del universo. Deja el drama para las películas. 🎬 ​✅ EL PROTOCOLO CORRECTO (APLÍCALO HOY): ​1️⃣ Los 15 minutos previos: Finge que tu perro es invisible. Ni lo mires, ni le hables, ni lo toques. Que baje revoluciones antes de que te vayas. 2️⃣ La salida fantasma: Coge tus cosas y sal. Sin mirar atrás. Si está en su transportín o en su cuna (‘Place’), mejor aún. 3️⃣ El reencuentro congelado: Cuando vuelvas, NO hagas una fiesta. Si te salta, dale la espalda o pasa de largo. Deja tus cosas, quítate el abrigo. Cuando el perro se rinda y se tumbe o se siente en calma… entonces, y solo entonces, le llamas y le acaricias suavemente. ​La calma se premia con atención. La alteración se castiga con indiferencia. ​👇 CONFIÉSALO: ¿Eres de los que le monta un discurso de despedida a su perro o de los que hace una fiesta al llegar? Seamos sinceros… Os leo y os ayudo en comentarios. 💬 ​ #AnsiedadPorSeparacion

«Si de verdad quieres a tu perro, deja de convertir las despedidas en un ritual. Cada vez que sales de casa y te despides con besos o gestos de pena, sin darte cuenta puedes estar generando en él una sensación de alerta, como si algo malo fuera a ocurrir. Esa reacción puede contribuir a la ansiedad por separación, que es más común de lo que parece.

En lugar de eso, intenta que tu salida sea completamente neutra. Durante los 15 minutos previos, evita el contacto visual excesivo, las palabras de despedida o cualquier señal emocional intensa. Coge tus llaves y sal de forma tranquila, sin dramatizar el momento.

Cuando regreses, tampoco conviertas la llegada en una celebración. Si el perro está excitado o salta, lo mejor es no reforzar ese comportamiento con atención inmediata. Espera a que se calme y entonces sí, salúdalo con normalidad. La idea es sencilla: que tus idas y venidas pierdan importancia para él. Si se convierten en algo rutinario y aburrido, el perro dejará de anticipar ansiedad y aprenderá a estar más tranquilo en tu ausencia».

Según los veterinarios, cuando los perros se muestran excesivamente contentos y emocionados cuando sus dueños vuelven a casa no siempre están expresando felicidad. Este comportamiento, aunque muy habitual, puede estar relacionado en algunos casos con la ansiedad por separación.

Los perros son animales sociales y es normal que busquen el contacto con sus dueños. El problema aparece cuando la reacción es desproporcionada, ya que puede indicar que el animal no ha sabido gestionar la ausencia y ha sufrido el tiempo que ha estado solo. Además, este nivel de excitación tan elevado puede tener consecuencias para su salud aumentando el riesgo de problemas cardiovasculares.

Para evitarlo, los veterinarios recomiendan ajustar las rutinas diarias. La principal recomendación es que las despedidas sean breves y neutras, de apenas unos segundos. Al volver a casa, conviene esperar a que el perro se calme antes de interactuar con él ayuda para que entienda que las salidas no son algo negativo. Con el tiempo y la constancia, estos pequeños cambios pueden reducir la ansiedad por separación.