Situación de los embalses en España tras las fuertes lluvias de este fin de semana: «Están siete puntos por encima»

Las fuertes lluvias de este fin de semana han cambiado la situación de los embalses en España que están, en algunos casos siete puntos por encima del año pasado. Debemos tener en cuenta que venimos de unos días en los que el tiempo se ha acabado convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de unas jornadas en las que cada detalle contará. Será el momento de apostar claramente por un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, será esencial.

Es momento de poner en práctica este tipo de elementos que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical en el tiempo que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Estas fuertes lluvias de este fin de semana pueden darnos unas señales de cambios en los que cada detalle puede ser esencial y nos afectará de lleno.

La situación de los embalses en España cambia

Después de un año en el que los embalses se han acabado convirtiendo en los auténticos protagonistas de unos cambios en los que pasamos de una sequía en algunos puntos a algo muy distinto. Comunidades como Cataluña habían declarado la emergencia climática en estos días en los que el tiempo acabará siendo clave.

La llegada de más o menos lluvias puede cambiarlo todo. En especial si tenemos en cuenta lo que podría pasar en breve. Es hora de saber qué situación deberemos afrontar después de un invierno, pero también una primavera en la que el tiempo nos ha dado más de una sorpresa.

Las lluvias han sido en este periodo uno de los elementos más representativos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer lo que puede pasar en breve, con la llegada de un cambio en el tiempo que nos dejará un mes de mayo con más de una novedad destacada.

El tiempo será el que nos dará un pequeño respiro en estos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos. Tocará conocer qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede contar.

Hasta 4 puntos por encima ante las fuertes lluvias del fin de semana

Este fin de semana se han generalizado unas lluvias que nos han dejado algunos cambios destacados. En unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en unos días en los que tocará sacar el paraguas y el abrigo en algunas comunidades.

Estas lluvias van a seguir y afectar a algunas comunidades en las que lloverá sobre mojado. La previsión del tiempo de la AEMET no deja ninguna duda de lo que puede pasar en breve. Tal y como nos explican estos expertos: «Se prevé que persista una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta y posible granizo que podrían llegar a localmente fuertes en el tercio nordeste y Cantábrico oriental, de forma más probable por la tarde. Se esperan nevadas en zonas de montaña de la mitad norte, con una cota en el entorno de los 1500 m en el noroeste y 1600/1800 m en el resto. Predominio de intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular, con nubes bajas por la mañana y de evolución por la tarde, cuando son probables chubascos ocasionales, más intensos en entornos de montaña del este. Tiempo estable en la mitad sur peninsular, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubosidad de evolución con algún chubasco aislado en el sudeste. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, con algún chubasco en las montañas. Probables brumas y bancos de niebla matinales dispersos en el tercio norte peninsular y montañas del centro. Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Los descensos serán generalizados para el caso de las mínimas, exceptuando en Galicia y Canarias con pocos cambios. Se darán heladas débiles en montañas del extremo norte».

Estas serán las partes del país más afectadas por estas lluvias: «Probables precipitaciones y tormentas localmente fuertes en el tercio nordeste peninsular, área cantábrica oriental y Baleares. Predominará el viento de componente oeste en la Península, moderado en litorales del norte y sur, incluso con posibles intervalos fuertes en los de Galicia y Alborán; en el resto, en general flojo y arreciando por la tarde. Viento moderado del este y nordeste en Canarias y del suroeste tendiendo a variable en Baleares».