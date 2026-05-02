España ya tiene lista su «arma secreta» para almacenar electricidad: el embalse que funciona como una megabatería de 280 MW

El embalse que funciona como una megabatería de 280 MW, un arma secreta que almacena electricidad que puede acabar siendo un elemento esencial. Es hora de conocer en primera persona una serie de detalles que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Ese apagón que hace poco más de un año lo cambió todo, se ha convertido en la antesala de un cambio para muchas personas que sufrieron los efectos del fin de la electricidad.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a tener en consideración determinados elementos que, sin duda alguna, pueden convertirse en un cambio de tendencia que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de apostar por una serie de detalles que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. Una auténtica arma secreta es la que se ha creado en un lugar estratégico de España, una gran megabatería que puede ayudar en estos días en los que necesitamos hacernos con un tipo de detalle que acabará siendo esencial en estos días.

El arma secreta para almacenar electricidad está en España

España es uno de los pocos países europeos que ha sufrido los efectos de un gran apagón. Hace poco más de un año millones de españoles tuvieron que afrontar un apagón que puso en riesgo la vida de muchas personas y no acabó en desastre gracias a la preparación de algunas personas.

Disponer de una manera de generar electricidad, es algo que los hospitales o las personas vulnerables deben tener en casa. Baterías o sistemas que estén bien revisados y que puedan acabar generando un plus de buenas sensaciones en estos días en los que cada detalle cuenta.

Será este momento de aprovechar la electricidad de una manera diferente, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Este tipo de dispositivos que almacenan electricidad es algo que podremos empezar a ver llegar de forma diferente.

Estaremos a merced de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo lo que necesitamos. Este tipo de sistemas serán los que nos acompañarán en breve en estos días en los que cada detalle cuenta. Estar preparados para lo inesperado es algo imprescindible.

Este embalse funciona como una megabatería

Tal y como explica el propio Ministerio de la Transición ecológica: «La Estrategia de Almacenamiento Energético es el resultado de la contribución de múltiples actores. Para su elaboración se ha contado con un alto nivel de participación de diversos agentes económicos, Administraciones y ciudadanía, de manera que se han recabado contribuciones desde distintos segmentos de la sociedad. Este proceso se ha canalizado a través de diferentes consultas abiertas a la participación del público en general, así como mediante la propuesta de numerosas iniciativas y proyectos innovadores relativos al almacenamiento energético en las distintas etapas de su cadena de valor. Asimismo, este proceso ha permitido identificar las diferentes visiones de agentes y sociedad en su conjunto sobre los aspectos más relevantes que considerar en la definición de las líneas de acción que impulsen el almacenamiento energético en España. El almacenamiento de energía será clave en la descarbonización de la economía española, así como en otros retos de carácter más transversal, como la reactivación económica tras la crisis sanitaria de la Covid-19, la

transición justa, el reto demográfico y la economía circular».

Siguiendo con la misma explicación: «Las plantas de bombeo almacenan energía en forma de energía potencial gravitacional del agua, elevando agua desde un depósito inferior a uno a mayor altura. Durante los períodos de alta demanda, el agua almacenada en el embalse superior se libera mediante turbinas hacia un depósito inferior para producir electricidad, mientras que en períodos de baja demanda el agua se bombea de vuelta al embalse superior y se almacena de nuevo. Aunque en general se trata de reservas superficiales (embalses, depósitos, etc.), también pueden utilizarse el mar o cavernas subterráneas como reserva inferior. El almacenamiento de energía mediante bombeo es una de las tecnologías de almacenamiento más maduras y, gracias a su eficiencia y flexibilidad, está implantada a gran escala en toda Europa. Actualmente supone más del 90% de la potencia de almacenamiento instalada a nivel europeo. Las plantas de bombeo requieren condiciones de emplazamiento muy específicas para ser viables, como una conformación adecuada del terreno, la diferencia de elevación entre los embalses y la disponibilidad de agua para la operación. Adicionalmente, la obra civil que requieren puede presentar un elevado impacto ambiental. Por ello, existe un gran potencial de reaprovechamiento de instalaciones hidroeléctricas, mediante la agregación de sistemas bombeo, y también existe la posibilidad de ampliación de centrales de bombeo existentes, mediante la incorporación de nuevos grupos con las mismas infraestructuras hidráulicas de embalses o depósito».