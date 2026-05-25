Los investigadores expertos despejan las dudas: así es como eligen los mosquitos a quien picar

Eligen los mosquitos a quien picar, los investigadores despejan todas las dudas sobre la manera en la que pican. La realidad es que hay personas que atraen a los mosquitos, de tal manera que son un blanco fácil para estos insectos que en esta época del año son de lo más molestos. Ha llegado el momento del año en el que nos preocupan unas picaduras que aparecen con el buen tiempo y el agua estancada que la propia naturaleza empieza a hacernos ver.

Los mosquitos sólo pican a aquellos que cumplen con unos requisitos. Teniendo en cuenta que estaremos muy pendientes de una serie de detalles que van llegando a toda velocidad y que puede acabar siendo esencial que lo tengamos en mente. Elegir a quienes piquen es algo que los investigadores no dudan en hacer, de tal forma que hasta el momento no sabíamos y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de despejar estas dudas y empezar a pensar en hacer algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días lo que realmente puede acabar siendo esencial en estos momentos.

Despejan las dudas los expertos investigadores

La propia naturaleza puede superarnos y eso quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que podrían acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente podremos empezar desde cero.

Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará empezar a conocer en primera persona qué es lo que nos espera con unas temperaturas que no paran de subir y atraen a unos insectos que pueden ser especialmente peligrosos.

Estos investigadores no dudan en darnos algunos elementos que pueden acabar de darnos ciertos detalles que hasta la fecha no sabíamos. Estos expertos han dado con un plus de buenas sensaciones que hasta el momento desconocíamos y que podría acabar siendo esencial.

Estos expertos pueden acabar de darnos determinados detalles que, sin duda alguna, acabará marcando estos días. Puede que hasta el momento tuviéramos algunas dudas sobre la manera en la que pican los mosquitos hasta que estos expertos han dado con una importante elección.

De esta manera eligen los mosquitos a quienes pican

Los mosquitos eligen a quienes pican de una manera muy concreta, lo que parecía imposible, se ha convertido en una realidad. La ciencia ha demostrado el elemento que hace que estos mosquitos piquen a sus víctimas de tal forma que tendremos que prepararnos para una serie de cambios que llegan a toda velocidad.

La revista especializada Biorxiv explica en un reciente artículo: » Vivimos en un mundo dividido entre los imanes de mosquitos y aquellos que tienen la suerte de permanecer (casi) intactos. Las razones por las que algunas personas atraen más picaduras de mosquitos que otras siguen siendo en gran medida misteriosas. En el Mosquito Magnet Trial, investigamos las diferencias en la atracción de mosquitos entre los asistentes al festival con diferentes niveles de higiene e intoxicación».

Siguiendo con la misma explicación: «Nuestro estudio se realizó en un laboratorio emergente ligeramente vaporoso dentro de cuatro contenedores de envío conectados en el Festival de Lowlands en los Países Bajos (del 18 al 20 de agosto de 2023). Los participantes completaron un cuestionario anónimo sobre higiene, dieta y comportamiento relacionado con el festival (incluyendo la absorción de alcohol y arreglos para dormir compartidos). La atracción de los mosquitos se midió utilizando una configuración diseñada a medida: una jaula transparente con perforaciones donde a las hembras se les ofrecía a los mosquitos Anopheles una opción entre un alimentador de azúcar y el brazo de los participantes. Los mosquitos solo podían oler, no morder, el brazo del participante. La atracción se cuantificó a través de imágenes de vídeo, midiendo los aterrizajes de los brazos en relación con el total de aterrizajes. La atracción por mosquitos se correlacionó con las respuestas al cuestionario y los perfiles de microbiota cutánea recogidos de los hisopos de la piel del antebrazo».

Los expertos no dudan en advertir de lo que está por llegar: «Entre los 465 participantes incluidos, los mosquitos mostraron una clara afición por aquellos que bebieron cerveza sobre aquellos que se abstuvieron del oro líquido (cambio de pleo 1,35, IC del 95 % 1,12-1,63, PFDR<0,001). La atracción también fue contagiosa: los participantes que atrajeron con éxito a un compañero humano a su tienda la noche anterior también demostraron ser más atractivos para los mosquitos (FC 1,34, IC del 95 % 1,14-1,58, PFDR=0,002). Mientras tanto, saltarse la rutina de duchas matutinas y usar protector solar redujo la atracción de mosquitos (FC 0,52, 95 % 0,38-0,70, PFDR<0,001). Los estreptococos eran más abundantes en la piel de individuos altamente atractivos (Puncorrected=0,017), y la abundancia general de bacterias asociadas al mal olor era alta, posiblemente reflejando el olor del recipiente».