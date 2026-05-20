Asombro en la comunidad científica por la araña que prefiere cazar mosquitos llenos de sangre humana

Las prestigiosas revistas Popular Science y Biology Letters han centrado varios estudios en los últimos años en la araña que se alimenta de mosquitos llenos de sangre humana. La Evarcha culicivora, o «mosquito terminator», como se le ha apodado, puede ser importante en la lucha contra enfermedades como la malaria o el paludismo que propagan estos insectos en algunos países de África. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la araña que se alimenta de mosquitos llenos de sangre.

Las investigaciones sobre esta araña se han centrado en el lago Victoria, situado en el África oriental. Concretamente, ha sido en países como Kenia y Uganda en los que se ha llevado a cabo una investigación que se ha centrado en la llamada Evarcha culicivora, una araña de cinco centímetros que pertenece a la familia de Salticidae. Los investigadores le han apodado «vampiro» o «mosquito terminator» por su devoción por los mosquitos que han consumido sangre humana.

Esto adquiere una especial relevancia, ya que estos estudios se centran en una araña que se ha convertido en una especie depredadora en entornos en los que los mosquitos abundan y propagan enfermedades como el paludismo o la malaria, que causan miles de muertes al año en África. Por ello, varios estudios se han centrado en los últimos años sobre esta Evarcha culicivora, sobre la que se han centrado las investigaciones en esta parte de África oriental.

La araña que devora mosquitos con sangre

Fiona Cross, científica de la Universidad de Canterbury, y Robert Jackson, del Centro Internacional de Fisiología y Ecología del Insecto (ICIPE) de Kenia, fueron los principales autores de un estudio que recoge la BBC. «Teníamos la sospecha de que el olor humano era atractivo para las arañas antes de que comenzara el experimento. Por lo general, encontramos a estas arañas en la hierba, junto a casas u otros edificios ocupados por la gente», apuntaron en declaraciones que recoge este medio.

Los investigadores sacaron en conclusión que esta Evarcha culicivora mostraba una preferencia por los mosquitos que habían consumido sangre humana y lo hicieron después de llevar a cabo experimentos que demostraron que la araña en cuestión seleccionaba 9 de cada 10 veces a los mosquitos que llevaban acumulada sangre de humanos.

Para poder acceder a la prensa, estas arañas saltarinas tienen entre seis y ocho ojos y una visión buena para abalanzarse sobre estos moquitos de forma sigilosa. A diferencia de otras familias de arañas que tejen una tela de araña para poder acceder a sus presas, este «vampiro» ataca «muy parecido a un gato».

Los expertos que han llevado a cabo este estudio también han opinado sobre la importancia que podría tener esta araña para reducir las enfermedades que producen los mosquitos en esta zona de África. «Es algo que está ahí en el medio ambiente de forma gratuita. ¿Por qué no hacemos lo que podamos para investigar acerca de este notable predador?», cuestionó Fiona Cross sobre la figura de una araña depredadora de mosquitos que sigue siendo tendencia muchos años después mientras la ciencia sigue investigando.