Una guía escolar del Gobierno critica a Aznar, Aguirre y Abascal por defender la «historia de España» frente al Islam

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática instruye a los alumnos en una nueva versión de la Reconquista, en su afán de menoscabar uno de los acontecimientos más relevantes de la historia de España. El departamento ha editado una guía, Hacer Memoria, para que los alumnos «reflexionen de forma crítica sobre cómo se ha construido y difundido la idea de la Reconquista a lo largo del tiempo». Una de sus actividades es analizar las declaraciones de algunos dirigentes políticos en relación a este periodo histórico, como Santiago Abascal, José María Aznar y Esperanza Aguirre.

«Son declaraciones públicas o mensajes comunicativos que, a poco que los critiques revelan a las claras de qué mimbres están hechos», introduce el material educativo.

La guía recoge una conferencia de Aznar, en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), en 2004, en la que afirmó: «El problema de España con Al Qaeda empieza en el siglo VIII».

«Resulta que ya no bastan ocho siglos de Reconquista, ahora hay que añadir otros 500 años para darle continuidad hasta el presente. Rastrea esta charla y su contexto, que no tiene desperdicio», es la invitación que se hace a los alumnos.

La guía recoge «otra perla» de Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid: «Hoy hace 525 años de la toma de Granada por los Reyes Católicos. Es un día de gloria para las españolas. Con el Islam no tendríamos libertad».

También se critica que Vox haya elegido Covadonga (Asturias) como emplazamiento para alguno de sus mítines, algo que tachan de «estridente».

En este marco, destacan un discurso de Abascal en el que afirmó que Asturias «estará a la cabeza de la reconquista» (refiriéndose al avance electoral de su partido) «y proclamó su orgullo por la historia de España»: «Cuando reclaman que España pida perdón por la conquista de América, los líderes políticos de este país se quedan callados. La historia importa y no tenemos vergüenza en reivindicar nuestros símbolos. Nunca pediremos perdón por la obra de nuestros mayores».

La obra forma parte de una serie de guías dirigidas a adolescentes que buscan explorar la autodenominada «memoria histórica».

En El cuento de la Reconquista, el autor analiza cómo el concepto de Reconquista «aunque acuñado en el siglo XIX, se convirtió en un elemento central de la educación y de la construcción de identidades nacionales, especialmente con el desarrollo de los sistemas educativos modernos». «El libro muestra cómo ese relato no solo se difundió en las aulas, sino también a través de cuentos, juguetes, cómics, cine, televisión o colecciones infantiles, generando vínculos emocionales con un pasado presentado como heroico».

Según el autor, tras la Transición, «la Reconquista perdió presencia pública durante un tiempo, aunque en la última década ha vuelto a aparecer con fuerza en ámbitos como la política, la educación o la cultura popular, en ocasiones a través de discursos simplificados o manipuladores».

En la guía se critica «el avance del pensamiento ultraconservador que se ha producido desde los inicios del siglo XXI, con los atentados del 11 de septiembre de 2001 como punto de inflexión clave».

«¿Debería sorprendernos que en España este rearme haya tomado de nuevo la Reconquista como motivo inspirador y como pieza argumental? Bastante malo es que se siga hablando de la Reconquista como hecho histórico o como proceso histórico. Pero es peor que lo que se intenta realmente transmitir, una vez más, es una visión de cómo es España y cómo son -o deben ser- los españoles», que recupera todas las obsesiones nacionalistas desde la época liberal decimonónica al franquismo, manteniendo la visión confesional y providencialista de la agenda eclesiástica del Antiguo Régimen. ¿Y las discrepancias? Críticas antiespañolas. Todo esto está vivo entre nosotros a fecha de hoy. Y rampante», concluye el autor.