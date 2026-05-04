El Madrid de Ayuso duplica a la Cataluña del socialista Illa en construcción de viviendas protegidas

Entre 2021 y 2023, la Comunidad de Madrid construyó el doble de viviendas protegidas que la Generalidad de Cataluña. Dato que choca con el relato gubernamental que culpa a la oposición del problema de vivienda en España. Mientras el debate se centra en el fin de la prórroga del decreto de los alquileres por el rechazo de la derecha, las comunidades autónomas populares acaparan el 60% de la construcción de estas viviendas.

Una Vivienda de Protección Oficial (VPO) es un inmueble promovido con apoyo público cuyo alquiler o venta está sujeto a un precio muy por debajo al de mercado. Las VPO son la mejor opción que tienen los ciudadanos sin grandes recursos para acceder a la vivienda y la mejor opción también para los gobiernos autonómicos de solucionar el problema que más preocupa a los españoles.

Aunque conseguir las licencias necesarias para construir VPO sea un proceso tedioso, hay comunidades autónomas que ponen más empeño y facilidades para favorecer el acceso a la vivienda a sus habitantes. Entre 2021 y 2023 la Comunidad de Madrid lideró la construcción de estas viviendas alcanzando las 10.775 casas, cifra que duplica casi las 5.495 VPO construidas en Cataluña en el mismo periodo de tiempo y le situa en el segundo puesto del ranking.

Estos números difieren de la línea editorial marcada desde Moncloa quien ha acusado a PP y Vox de rechazar medidas que facilitan la vida a la gente. Mientras que desde 2018 —año en el que entra el PSOE al gobierno— los precios de la vivienda se han disparado, siendo las casas un 21% más caras que en el pico de la burbuja inmobiliaria, la construcción de viviendas protegidas en las comunidades populares ha acaparado casi el 60% del total de VPO construídas.

Desde dentro del gobierno han señalado que la solución al problema no es construir más vivienda, sino que han alimentado el discurso que el verdadero problema es la presencia de fondos buitre y grandes rentistas en nuestro país —apenas un 8% de las viviendas pertenece a estos organismos— . Sin embargo, el déficit acumulado de vivienda se situará en los casi 800.000 pisos para el año que viene.

A la cola de Europa en construcción de VPO

Al mismo tiempo que existe este déficit, España sigue a la cola en la construcción de vivienda protegida de toda la Unión Europea —solo construyen menos Rumanía, Estonia, Croacia y Portugal—, con apenas un 2,5% del total de viviendas construidas son dedicadas a protección oficial o viviendas asequibles.

La mala situación en comparación con el resto de países de la UE sorprende teniendo en cuenta que entre 2021 y 2026 el Gobierno de España ha recibido 3.420 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea destinados a programas de vivienda. De esta cantidad, a día de hoy, apenas se ha usado un 6% del total.

Para los próximos años los datos no son muy esperanzadores y serán necesarias 270.000 viviendas anuales para satisfacer las necesidades del mercado. Además, el precio del alquiler seguirá en ascenso y salvo que se aumente la oferta de pisos a alquilar en un 56% no cubrirá la demanda.