El Gobierno justifica el ‘robo’ de los fondos de la UE a las empresas porque «no necesitan ayuda»

Resulta sencillamente obsceno que el Gobierno justifique su decisión de quitarles a las empresas españolas 30.000 millones de euros previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos con el argumento de que no los necesitan por «la buena marcha de la economía». Y decimos que es de una obscenidad supina porque la realidad es que el Ejecutivo sólo ha tramitado el 5% de dicha cantidad por absoluta negligencia y porque, además, los 30.000 millones que han borrado de las líneas ICO se van a destinar al nuevo fondo soberano, impidiendo así que muchas empresas pudieran obtener la financiación necesaria para relanzar sus negocios.

Hay que tener la cara de cemento armado para asegurar que «a las empresas ya no les interesa pedir créditos». O sea, que a millares de empresas que hoy celebrarían haber conseguido un crédito en condiciones ventajosas y tienen que empeñarse pagando intereses mucho más altos se les dice abiertamente que la culpa es suya porque la economía va como un cohete y no necesitan pedir créditos. La respuesta dada por el Ejecutivo a una pregunta del PP es falsa, inmoral y revela la catadura de un Ejecutivo que con los fondos Next Generation —los que le quita a las empresas— pretende hacerse un colchón para asaltar empresas cotizadas.

En noviembre, los fondos ICO a Empresas y Emprendedores eran de 8.150 millones de euros y en la actualidad no hay más de 600. ¿Se han consumido porque han ido destinados a financiación de las empresas? No, bajo ningún concepto. Se ha apoderado de ellos el Gobierno, dejando la caja vacía.

Y como son unos desalmados sin escrúpulos, cuando la oposición pregunta al Gobierno por los motivos por los que el dinero de los fondos europeos se ha volatizado, se asegura que las empresas españolas no necesitan ayuda porque van muy bien como consecuencia de la gestión que el Gobierno está haciendo de la economía. Es bochornoso.