El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, creó el fondo soberano España Crece para maquillar el fracaso de la ejecución de los Next Generation a última hora, según el Partido Popular. Así, ante la finalización del programa europeo, el Ejecutivo hizo una transferencia de casi 10.000 millones de euros a última hora al ICO para engrosar las cantidades ejecutadas, sin que este dinero haya tenido un efecto real sobre la economía.

«Es la única partida de las transferencias que, con la inyección, se ha dado por ejecutada», ha desvelado Paco Conde, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso y diputado del PP.

Por su parte, el vicesecretario de Economía de la formación azul, Alberto Nadal, ha defendido que el fondo soberano que ha anunciado Sánchez no debería llamarse así: «No es un fondo soberano. Fondos soberanos son los que tienen los países que venden materias primas y tienen que invertir los ingresos».

Así, en realidad, lo que ha hecho el Ejecutivo es maquillar las cuentas finales de los Next Generation: «El Gobierno tenía asignados inicialmente 83.000 millones de euros de fondos europeos en forma de préstamos de los 160.000 millones que se habían concedido a España. Poco más de la mitad eran préstamos».

Sin embargo, Sánchez «ha sido incapaz de ejecutarlos, ha tenido que devolver 60.000 millones». En ese contexto, «para evitar devolver 10.000 millones más, se ha inventado esto con los mismos objetivos que tenían los fondos anteriores, que fue incapaz de ejecutar, y vendiéndonos unas capacidades de financiación y de apalancamiento que son inverosímiles».

La realidad del fondo soberano

Es decir, cerca de la finalización del programa de fondos europeos, Sánchez ha creado un fondo para redirigir un dinero a última hora y así tratar de ocultar con un truco contable que ha sido incapaz de aprovechar el dinero hasta este momento.

«Esto, básicamente, no es más que humo», denuncia Nadal, que tacha este movimiento del Ejecutivo socialista de «propaganda para intentar salvar 10.000 millones de los préstamos que nos daba Bruselas».

Por tanto, Sánchez ha creado «un instrumento financiero a disposición del Gobierno» que «no tiene ningún impacto sobre la economía española, sobre su crecimiento y sobre la productividad, como no ha tenido ninguno de los instrumentos que ha otorgado Bruselas hasta ahora y que ha habido que devolver en cantidades muy, muy importantes».

En términos generales, el PP defiende que los fondos europeos, hasta el momento, no han mejorado la inversión privada en España ni la productividad. Para demostrarlo, Nadal ha expuesto que la formación bruta de capital «es la misma» tras todos estos años.

De hecho, Sánchez ya ha renunciado a 60.000 millones de euros en préstamos y no ha solicitado 24.711 millones de las subvenciones asignadas a España. Pese a la gran oportunidad que ha tenido la economía española, el Ejecutivo socialista ha sido incapaz de aplicar una ejecución eficaz.

De hecho, muchos de los objetivos que Sánchez dice ahora que tendrá el fondo soberano ya existían en los mecanismos de los Next Generation, pero su equipo no fue capaz de llevar a cabo proyectos con impacto y buena parte de ese dinero nunca se utilizó.