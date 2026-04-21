El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en mitad de un clima de tensión con algunas comunidades autónomas que denuncian la «inconstitucionalidad» del escrito y el hecho de que se haya elaborado «a espaldas» de las regiones.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, ha destacado que «ni siquiera ha sido aprobado en la conferencia sectorial» y que los responsables de Vivienda se han enterado de la versión final del Plan «por la prensa».

«Lejos de ser un marco de colaboración es un instrumento para centralizar competencias que son claramente autonómicas y además intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente», ha lamentado Rodrigo en sus redes sociales este martes.

En este sentido desde la capital destacan que el planteamiento del Ministerio de Vivienda lleva a entender que «o haces lo que el Gobierno quiere o no hay dinero»:

«El Estado dice que aporta el 60% pero obliga a las comunidades autónomas a multiplicar por seis su esfuerzo porque depende de unos presupuestos que no existen. Por si fuera poco, se penaliza a las comunidades que no sigan su línea ideológica limitando su acceso a la financiación. También pretende controlar los datos del mercado del alquiler concentrando toda la información en el Ministerio. Menos transparencia, menos pluralidad y más riesgo de manipulación», han apostillado.

Cláusula «antiamaños» e intervencionismo