Las 140 zonas de Cataluña declaradas «tensionadas» no han mejorado tras dos años de medidas intervencionistas. De hecho, la situación ha empeorado considerablemente y ha disparado el alquiler turístico.

En los últimos 24 meses, las ciudades catalanas han visto cómo ha desaparecido su alquiler tradicional para convertirse en pisos vacacionales, más conocidos como pisos turísticos.

Las medidas intervencionistas han arrasado con la poca oferta de alquiler «tradicional» de los catalanes, para convertir sus hogares en casas para turistas. En Lérida, por ejemplo, se ha reducido en un 38% su oferta de alquileres de larga duración y ha disparado un 93,5% los vacacionales sólo en dos años.

En Barcelona, por ejemplo, ya hay más oferta de alquileres temporales que de alquileres permanentes. El alquiler turístico ha pasado de representar el 34% en 2024 a suponer el 64% de toda la oferta de alquileres en la capital catalana.

Hace dos años, además, había más de 10.000 arrendamientos de larga duración y ahora han caído más de un 56% y superan, por poco, los 5.000 pisos. Mientras, ha habido sorpasso y el turístico ha superado ahora las 10.000 viviendas, tras registrarse un incremento del 58%.

Aún más preocupante ha sido la pérdida de oferta de alquileres de larga duración en Hospitalet de Llobregat. Allí los pisos tradicionales se han hundido un 66% en dos años de medidas intervencionistas, mientras los alquileres turísticos aumentaron un 83%.

Antes los pisos turísticos no llegaban al 18% del total y tras meter mano en el mercado se han disparado hasta el 52%.

Intentar controlar el precio provoca que la oferta se reduzca y las tensiones sobre las viviendas disponibles se disparen. En estos dos años la demanda no ha dejado de crecer. Sin embargo, los expertos señalan que las medidas punitivas contra los propietarios lo único que han conseguido es que muchos propietarios hayan desistido. Ya no quieren alquilar sus viviendas.