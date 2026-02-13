La provincia de Barcelona se queda sin alquileres. Según los datos consultados por OKDIARIO, en Idealista actualmente hay 4.600 anuncios de viviendas en alquiler, pero solo 340 están por debajo de los 1.000 euros mensuales.

A priori ya es una cifra alarmante para el mercado. Sin embargo, adquiere un nivel de mayor importancia al ser comparado con los 750.363 jóvenes en edad de emancipación, concretamente entre 25 y 35 años. Esto supone que en la provincia de Barcelona hay 2.206 jóvenes por cada alquiler de ese tipo.

La presión de la demanda en la región es tal que, según la última edición del Barómetro del Alquiler impulsado por la fundación Alquiler Seguro, la presión en este territorio alcanzó en el segundo trimestre de 2025 los 437 contactos por inmueble publicado.

Pese a que se trata de una cifra menor a la que registraba hace un año, pero, en cualquier caso, sigue siendo la más alta del país, y demuestra las enormes dificultades que enfrentan los inquilinos barceloneses para acceder a un hogar en alquiler en Barcelona.

Destrucción de la oferta

¿A qué se debe este incremento de la presión? Desde el Observatorio destacan que la causa principal es la destrucción de la oferta. Las medidas de intervención pública habrían aumentado la incertidumbre y la desconfianza en un mercado ya de por sí muy sensible.

Todo ello habría ahuyentado a su vez a muchos propietarios, que optaron por desviar sus propiedades hacia otras modalidades de alquiler, especialmente los arrendamientos temporales.

Así, si en el año 2023 se promocionaron un total de 132.259 viviendas en la provincia de Barcelona, el año siguiente esta cifra se contrajo hasta las 95.216.

Es decir, mientras que la demanda no dejaba de crecer, como consecuencia de los aumentos de población y del creciente número de personas que recurren al alquiler como puerta de acceso a una vivienda, la oferta disponible para absorber a esa cantidad de inquilinos se redujo en 47.043 inmuebles.

En Madrid, 891 jóvenes por anuncio

Pese a que la situación más critica de la vivienda la está sufriendo Cataluña, la Comunidad de Madrid le sigue de cerca. En su caso, en la región se están ofertando 12.528 alquileres en Idealista, de los cuales sólo 1.015 están por debajo de los 1.000 mensuales.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia hay algo menos de un millón de jóvenes entre 25 y 35 años, concretamente 904.179. En este sentido, son más de 890 los adultos en edad de emancipación los que compiten por un solo anuncio de alquiler.

Una Ley de Vivienda contraproducente

El mercado del alquiler mantiene constantes los síntomas que muestran un profundo desgaste. Con una situación cada vez más complicada para el acceso a una vivienda, el principal problema, que desajusta todas las demás variables, es la escasez de oferta. No hay viviendas suficientes para absorber a todas las personas que buscan un hogar, lo que eleva la presión y termina disparando los precios.

A esto se le sumaría que las administraciones públicas no logran dar con la fórmula para revertir esta situación. Sin ir más lejos, la gran apuesta del Gobierno, la ley de vivienda, ha resultado contraproducente en muchas de las políticas que ha desplegado, especialmente la declaración de zonas tensionadas, que han contribuido a la destrucción de oferta, el aumento de la presión y la subida de los precios del alquiler, como ha ocurrido en Barcelona.